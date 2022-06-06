Компания Volkswagen показала дизайн задней части пикапа Volkswagen Amarok нового поколения

Немецкий бренд Volkswagen частично раскрыл подробности о новом пикапе Volkswagen Amarok.

Автолюбители могут рассмотреть заднюю часть транспортного средства, где применили увеличенную надпись с названием пикапа. Ранее эксперты констатировали, что автомобиль имеет улучшенную решетку радиатора, светодиодные фары с интеллектуальной системой автоматического переключения.

Покупатели смогут выбрать автомобиль с 2-3-литровыми дизельными агрегатами. В продажу запустят комплектации с задним, подключением или полным приводом. Официальный дебют нового пикапа Amarok состоится до конца текущего года. Цена на автомобиль пока остается засекреченной.