 

Компания Volkswagen показала дизайн задней части пикапа Volkswagen Amarok нового поколения

06.06.2022, 22:45, Разное
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Немецкий бренд Volkswagen частично раскрыл подробности о новом пикапе Volkswagen Amarok.

Автолюбители могут рассмотреть заднюю часть транспортного средства, где применили увеличенную надпись с названием пикапа. Ранее эксперты констатировали, что автомобиль имеет улучшенную решетку радиатора, светодиодные фары с интеллектуальной системой автоматического переключения.

Покупатели смогут выбрать автомобиль с 2-3-литровыми дизельными агрегатами. В продажу запустят комплектации с задним, подключением или полным приводом. Официальный дебют нового пикапа Amarok состоится до конца текущего года. Цена на автомобиль пока остается засекреченной.



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