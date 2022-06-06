Мнение: Старые задумки ФСБ

Удивительно, но, оказывается, модная сейчас тема насчет “генетического оружия против русских” всплывала… еще в 2007 году, причем – я сам об этом писал! Я б и не вспомнил – ЖЖ подсказал. Ровно в этот день, но 15 лет назад. Причем – и тогда уже с подачи ФСБ!

Генетики против бухгалтеров

А ведь и правда! Я было пропустил, но юзер Аммосов подсказал. Действительно, вся история с “разработкой генетического оружия против русских”, которую обсасывали по всем СМИ со ссылкой на на ФСБ, представляется какой-то совсем уж дикой “уткой”.

Какое “генетическое оружие против русских”, когда нет никаких русских?! В генетическом смысле: НЕТУ. Нация – это вообще не биологический феномен, а уж тем более такая разношерстная, как наша.

В принципе, с тем же успехом наш главный ФСБ-шник мог сказать что-то вроде: “Страны Запада хотят разработать генетическое оружие против бухгалтеров, а мы должны защитить наших бухгалтеров!!”

Кому и зачем понадобилось озвучивать совершеннейшую ересь с научной точки зрения?! Мда-а, “мракобесие на марше” (2007)