Мнение: В ДНР начинаются суды над военными преступниками

В ДНР начинаются суды над военными преступниками

Сегодня в ДНР состоится первое заседание суда над иностранными наемниками.

Первыми пойдут два гражданина Британии, которые попали в плен в Мариуполе. Прицепом пойдет наемник из Марокко.

Расследование их дела проходило в течение мая и в конце месяца завершилось, после чего материалы дела были переданы в суд.

Согласно предшествующим заявлениям, в течение лета этого года ДНР планирует провести несколько этапов Трибунала над украинскими военными преступниками.

Первый этап Трибунала планируется провести в Мариуполе и он уже называется Мариупольским трибуналом.

С учетом тяжести совершенных преступлений обвиняемым грозит высшая мера наказания в ДНР – смертная казнь. В ДНР смертная казнь не применялась с 2014 года.

PS. Оба персонажа из Британии после попадания в плен в своих заявлениях пытались прикинуться обычными солдатами, которые "разочаровались" и которые "не совершали военных преступлений", но это уже типичные отговорки из "армии поваров и водителей".

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