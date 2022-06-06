Что вы можете сделать? – Личное мнение

Некоторые сильно подозревали, что на самом деле я очень люблю людей, страдающих лишним весом.

Это действительно так, ведь настоящая любовь, в первую очередь, подразумевает сострадание, сочувствие и искреннее желание помочь.



Фото: Соцсети

И хотя я давно перестала писать о фитнесе, мне всё равно хочется помочь как можно большему числу людей.

Сегодня в центральной России началось лето. Чем не повод поговорить о лишнем весе, который мешает?

Вы не поверите, но мой многолетний опыт тренировок говорит о том, что самым эффективным способом избавления от лишних килограммов является ходьба.

Да, самая простая прогулка на свежем воздухе. Если, конечно, заниматься регулярно, правильно и следить за питанием.

Я прекрасно осознаю, что в спортзал пойдёт в лучшем случае одна из ста желающих похудеть. Но это и неважно. Намного важнее чувствовать себя хорошо, иметь здоровье и настроение.

И прогулка этому может помочь.

Главное — регулярность. Второй момент правильного занятия — время, гулять нужно не менее часа. Третий — ходить нужно быстро, а если устаёте, сбавляйте темп, восстанавливайте дыхание, а затем снова идите быстрее.

Простые правила — раз, два, три! — ежедневно, быстро, час.

Вот и все секреты.

Если вдобавок к этому вы озаботитесь ещё и питанием, снизите свои порции хотя бы на треть, а после прогулки не поедите пару часиков, результаты к концу лета превзойдут все ожидания.

Я могу долго говорить о причинах эффективности прогулок. Рассказать о окислении кислородом, о физиологичности движений и так так далее, но это всё не нужно.

Просто поверьте мне, я знаю, о чём говорю. Секретной таблетки (крема, мази) для похудания нет. Зато есть простой очевидный рецепт — прогулки.

Вы сбросите вес. Вы станете выносливее. Ваше сердце, сосуды — здоровее. Ваше базовое настроение — лучше.

Возможно, втянувшись в прогулки, вы решите осенью попробовать и силовые нагрузки в зале. А если нет, то продолжите гулять, уже на себе проверив действенность моего совета.

В конце концов, ведь никто не мешает гуляя на тихой улочке сделать выпады в трёх подходах, верно? А потом, дома, постоять несколько минут в планке.

Давайте, зайки, отрывайте задницы от удобных диванов и начинайте гулять прямо сегодня. Люблю вас, подруги, как говорят в Двух холмах — смотрите, кстати?

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