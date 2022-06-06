Стрижка пикси идеально подходит к холодному блонду: несколько идей для лета 2022

Холодный платиновый блонд всегда выглядит модно и стильно. Такой цвет волос подойдет ко многим стрижкам. При желании можно выбрать вариант прически, идеально соответствующий форме лица, а также подобрать красивый оттенок самого цвета.

Считается, что больше всего платиновый блонд подходит женщинам с тонкими волосами. Такой цвет создает объем за счет открытия кутикул при использовании осветлителя. Но и на густых волосах этот оттенок может смотреться очень неплохо. Считается, что для ухода за платиновым блондом посещать парикмахерскую нужно не менее 1 раза в 4 недели.

Стрижка бикси

Очень красиво холодный блонд будет смотреться, к примеру, на стрижке бикси. Делая такую стрижку, парикмахер оставляет достаточно длинные волосы в районе челки и затылка. Бикси считается оптимальным переходом от пикси к длинным волосам. При желании бикси можно сделать и с косой челкой.

Текстурированный пикси

Эта стрижка отлично подойдет для густых волос. Модная прическа в сочетании с ледяным блондом будет смотреться очень эффектно и стильно. Стрижку мастер должен сделать так, чтобы она была достаточно объемной.

Пикси с пробором сбоку

Такая прическа хорошо подойдет для любого типа волос. Кроме того, этот вариант пикси может быть легко адаптирован под форму лица. Прическа требует достаточно частых посещений парикмахерской.

Пикси для женщин старше 50

Великолепный вариант пикси с холодным блондом идеально подойдет для женщин, у которых уже появилась седина. Возрастным дамам не стоит бояться сбривать волосы на висках. В сочетании с блондом этот прием слишком экстравагантно смотреться не будет. В особенности это касается густых волос.

Дерзкий короткий пикси

Дерзкий короткий пикси платинового цвета отлично подойдет женщинам, которым нравится универсальный, но при этом броский стиль. Такой пикси можно сделать лохматым или завить. Стилиста при создании стрижки стоит попросить смягчить линию роста волос с помощью бритвы. Это сделает прическу более женственной.

Титановый блонд на растрепанном пикси

Титановый блонд будет очень красиво смотреться на пикси со слегка растрепанными волосами. Такая прическа хорошо подойдет для возрастной женщины. После укладки она будет выглядеть женственно и объемно. Чтобы усилить этот эффект, на сухие волосы можно наносить немного пудры.

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Очень короткий пикси

Эта модная прическа отлично подойдет для тонких прямых волос, поскольку визуально смотрится объемно. Смягченные края стрижки придают ей современный вид. Сделав такую прическу, можно будет сэкономить массу времени по утрам на укладку.

Остроконечный пикси

Этот вариант стрижки с платиновым окрашиванием хорошо подойдет женщине за 70. Острый пикси создается с помощью спрея для корней. В особенности хорошо такая прическа будет смотреться на тонких волосах.

Зауженный пикси

Этот вариант платинового пикси подойдет женщинам старше 60. Симпатичная прическа выглядит очень текстурной и не требует сложной укладки.

Пикси-боул

К платиновой стрижке-чашечке (фото в самом верху) мастера стоит попросить добавить текстуру бритвой. Стрижка привлекает к себе достаточно внимания, а поэтому к выбору оттенка холодного блонда для нее стоит подойти ответственно. Цвет нужно выбирать в соответствии с цветовым типом кожи.