Шикарные волосы — настоящая гордость Моники Беллуччи: в чем секрет актрисы

Моника Анна Мария Беллуччи является знаменитой итальянской актрисой. А также она имеет успех и в модельном бизнесе. Несмотря на свои 57 лет, Моника остается признанной красавицей, которую щедро одарила природа. У нее весьма привлекательная внешность: изумительное лицо со жгучими черными миндалевидными глазами, потрясающая фигура и шикарные волосы.

И философский подход, и тщательный уход

К своей яркой внешности актриса относится философски. Однажды она сказала, что для женщины ее красота в двух случаях становится проблемой: когда она отсутствует и когда является единственным достоинством. При этом Беллуччи, не отрицая того, что в ее случае генетика сыграла большую роль, наилучшим образом отразившись на ее здоровье и внешности, все же не забывает всячески помогать природе в поддержании ее даров.

Например, красоту волос она поддерживает посредством правильного ухода. За состоянием своих локонов она следит самым тщательным образом. Неудивительно, что они у нее очень густые, шелковистые и блестящие и являются настоящей гордостью Моники. В связи с этим предлагаем три правила ухода за шевелюрой, которых Беллуччи неукоснительно придерживается, никогда не нарушая их, из которых актриса не делает секрета. Так почему бы не взять их на заметку?

Мойте волосы нечасто

Актриса уверена, что, если вы моете голову больше чем два раза в семь дней, вашим волосам это, скорее всего, повредит. Она считает, что шампунь сушит их, превращая в безжизненную, блеклую массу, похожую на солому. Тем, кто не считает возможным следовать этой рекомендации кинодивы, нужно выбирать такие средства ухода, которые имеют в своем составе кератин и обладают увлажняющим свойством. Тем самым вы сможете укрепить волосяные кутикулы и препятствовать быстрому испарению влаги.

Шампунь разбавляйте минеральной водой

Перед тем как мыть голову, Моника смешивает шампунь с минералкой. Она отмечает, что таким образом можно снизить концентрацию веществ, наносящих вред. Эксперты подтверждают, что в этом есть резон, поскольку большинство обычных шампуней очищает благодаря присутствию в них сульфатов. А они не только растворяют лишний жир, но и подвергают разрушению тот, что необходим и волосам, и коже головы. При нежелании разбавлять минеральной водой шампунь, как это делает Беллуччи, лучше использовать деликатные средства, не содержащие сульфаты.

Втирайте оливковое масло в корни волос

Этот прием актриса рассматривает в качестве основного среди своих методов ухода за локонами. При этом она использует натуральное масло оливы, нанося его не только на кончики волос. Перед мытьем она обязательно втирает его и в корни. Специалисты нисколько не сомневаются в полезных качествах масла, так как в его составе есть и витамины, и омега-3 жирные кислоты, причем в большом количестве. А они способны наилучшим образом преобразить шевелюру.