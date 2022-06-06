 

ВСУ оборудовали огневые точки в больницах Харькова и Николаева

06.06.2022, 21:30, Новости дня
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ВСУ оборудовали огневые точки и склад боеприпасов в нескольких медицинских учреждениях Харькова и Николаева, в том числе в детской поликлинике, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове в корпусах дорожной клинической больницы (ул. Игоря Муратова), городской больницы №25 (Александровский проспект), эндокринологической клиники Института эндокринной патологии (ул. Гуревича) и детской поликлиники №23 (ул. Метростроителей) военнослужащими ВСУ и подразделениями территориальной обороны оборудованы огневые точки и склады боеприпасов», – сообщил Мизинцев, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Подчеркивается, что персонал больница и пациенты насильно удерживаются в зданиях под предлогом обеспечения их безопасности. Также оружие размещено в зданиях медицинского центра на улице Пограничной и в больнице на улице Флотской в Николаеве, а на прилегающей территории размещена артиллерия и реактивные системы залпового огня.

«В Краматорске в Донецкой народной республике в здании больницы №2 (ул. Днепровская) боевиками подразделений ВСУ оборудованы опорный пункт и склад боеприпасов, а подходы к медицинскому учреждению заминированы», – добавил он.

По словам Мизинцева, размещение оружия в больницах противоречит нормам гуманитарного права. 

Ранее националисты оборудовали огневую позицию в школе Бахмута, склад боеприпасов в школе Яковлевки ДНР, также подразделения ВСУ были дислоцированы в учебном заведении Харьковской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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