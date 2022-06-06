 

Менее 20% немцев выразили уверенность в том, что кабмин Шольца доработает до 2025 года

06.06.2022, 21:30, Новости дня
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Менее 20% граждан Германии считают, что кабинет министров во главе с канцлером ФРГ Олафом Шольцом доработает до следующих федеральных выборов, которые пройдут осенью 2025 года, следует из соцопроса, который провел институт Civey по заказу газеты Augsburger Allgemeine Zeitung.

Опрос был проведен с 27 мая по 2 июня, в нем приняли участие 5024 человека, статистическая погрешность составила 2,5 процента, передает РИА «Новости» со ссылкой на полученные данные.

Результаты исследования показали, что на вопрос «Считаете ли Вы, что современное федеральное правительство в составе Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии сможет оставаться у власти до следующих выборов в бундестаг осенью 2025 года?» лишь 19% ответили «да», еще 28% считают, что «скорее да». 18% ответили «нет» и 23% – «скорее нет». Не смогли ответить на вопрос 12% респондентов. 

Ранее сообщалось, что большая часть жителей Германии недовольны работой правительства страны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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