 

Компания BAIC представила большой внедорожник BAIC BJ60

06.06.2022, 21:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известный бренд BAIC официально выпустил на китайском рынке полноразмерный внедорожниук BAIC BJ60.

Автомобиль по внешнему виду имеет сходства с Toyota Land Cruiser Prado. В салоне внедорожника применили 10,2-дюймовый экран приборной панели и увеличенный дисплей мультимедийного комплекса. Кроме того, новый автомобиль обладает фирменным видеорегистратором, улучшенной шумоизоляцией, подогревом кресел и панорамным люком. Под капотом внедорожника установлен 2-литровый турбированный агрегат на 266 л.с.

Автомобиль приводится в движение 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В компании пока не готовы раскрывать сроки выхода в продажу обновленного внедорожника.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05.22 / “Вечный оппозиционер”: за что в России полюбили Марин Ле Пен

30.05.22 / Рецепт салата из спаржи с анчоусами от Юлии Высоцкой

20.01.21 / США отключили телефонную связь с консульством России в Нью-Йорке

19.08.20 / Беговел, машинки и не только: Елизавета Боярская показала, какие игрушки делает Максим Матвеев для своих сыновей

25.05.21 / С облепихой, медом или молоком. Какие домашние маски помогают коже сиять

09.12.21 / Блогер Лена Миро высмеяла прическу Ксении Собчак

07.02.22 / Русские крепежи

08.06.21 / «Я выдернул кабель и весь интернет отключился»: Бердымухамедов объяснил глобальный сбой в работе всемирной паутины

14.05.22 / Мнение: О молодом сменщике Путина… Как именно он проⓔ*ⓔт Россию?

28.07.20 / Занзибарцы вместо таджиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика