Компания BAIC представила большой внедорожник BAIC BJ60

Известный бренд BAIC официально выпустил на китайском рынке полноразмерный внедорожниук BAIC BJ60.

Автомобиль по внешнему виду имеет сходства с Toyota Land Cruiser Prado. В салоне внедорожника применили 10,2-дюймовый экран приборной панели и увеличенный дисплей мультимедийного комплекса. Кроме того, новый автомобиль обладает фирменным видеорегистратором, улучшенной шумоизоляцией, подогревом кресел и панорамным люком. Под капотом внедорожника установлен 2-литровый турбированный агрегат на 266 л.с.

Автомобиль приводится в движение 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В компании пока не готовы раскрывать сроки выхода в продажу обновленного внедорожника.