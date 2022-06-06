Компания KIA может выпустить свой электрический пикап для конкуренции с Tesla и Hummer

Южнокорейский бренд KIA объявил о возможности выпуска собственного электрического пикапа.

Автомобиль смог бы составить конкуренцию для ведущих моделей от Tesla и Hummer. Вместе с тем производитель заранее провел опрос клиентов, которые выразили заинтересованность в выходе новой модели. Кроме того, к 2027 году планируется выпустить две модели электрических пикапов. В настоящее время продолжается работа по модернизации производственных площадок, которые могут использоваться для выпуска пикапов.

Вместе с тем разработчики не намерены раскрывать никаких деталей о новом автомобиле до официальной презентации. Остальные подробности озвучат уже в течение ближайших нескольких лет.