 

Компания KIA может выпустить свой электрический пикап для конкуренции с Tesla и Hummer

06.06.2022, 21:20, Разное
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Южнокорейский бренд KIA объявил о возможности выпуска собственного электрического пикапа.

Автомобиль смог бы составить конкуренцию для ведущих моделей от Tesla и Hummer. Вместе с тем производитель заранее провел опрос клиентов, которые выразили заинтересованность в выходе новой модели. Кроме того, к 2027 году планируется выпустить две модели электрических пикапов. В настоящее время продолжается работа по модернизации производственных площадок, которые могут использоваться для выпуска пикапов.

Вместе с тем разработчики не намерены раскрывать никаких деталей о новом автомобиле до официальной презентации. Остальные подробности озвучат уже в течение ближайших нескольких лет.



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