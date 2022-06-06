Личное: “Над каким типом имиджа работать”

Типы, расположенные рядом, на круге 12 типов имиджа, похожи. Но даже небольшие нюансы могут сделать человека из симпатичного очень красивым. Обаяния как ничего другого касается поговорка “Дьявол в деталях”.

spanber_a

Уважаемая, Эволюция, здравствуйте.

Прошу Вас, пожалуйста, помочь определить над каким типом имиджа лучше всего работать.

Мне кажется, что у меня холодные черты лица. Удлиненный нос с горбинкой – возможно, что ближе всего к Глине.

с 18 до 23 лет я красилась в блонд:

https://spanber-a.livejournal.com/photo/album/1596

После я экспериментировала с короткой стрижкой.

На некоторых фотографиях в альбоме я пыталась делать что-то вроде Грязи. Но оказалось, что короткие волосы мне как будто совсем не шли. И для Грязи в лице много Д, особенно сейчас.

https://spanber-a.livejournal.com/photo/album/1845

(Посмотрите, насколько идет автору пепельный цвет. По сравнению с пепельным цветом видно, насколько ей не идет блонд. Это потому, что в лице много Д. В некоторых случаях земному типу идет холодный блонд, но нос должен быть без горбинки. Горбинка исключает блонд. Приведите пример фото девушек с носом с горбинкой, в блонде и их же с более темными волосами, чтобы сравнить)

Сейчас выгляжу так:

https://spanber-a.livejournal.com/photo/album/1515

В основном работаю над возрастными изменениями, делаю массаж для лица, зарядку для осанки. Работала над тем, чтобы не смеяться как вздумается, а улыбаться так, чтобы это было красиво.

Возможно, нужно поменять прическу, потому что волосы уже слишком длинные и может быть какая-нибудь другая форма пошла бы больше чем просто прямые и распущенные.

(В лице много холода, поэтому рыжеватые оттенки не идут. Цвет волос должен быть холодным и не очень светлым. Слишком темного, почти черного, тоже не надо, для него нужно больше Д и больше тепла. Это идет Камню, Лаве. На длину тоже обратите внимание. Автору нужна средняя длина или немного ниже плеч, но не очень длинные волосы. Потому что длинные волосы идут более мягким типам, водным и воздушным. По количеству жесткости и холода, автора можно отнести к Земле или Глине. Где-то между двумя этими типами и надо искать, в двух этих имиджах автор может быть очень красивой)

Обращалась к консультанту салона по видео-связи, который делает трансформации для клиентов.

Они посоветовали некоторые блонд варианты, которые придают тонким волосам объем.

https://spanber-a.livejournal.com/photo/album/2170

(Совсем другой тип. Для таких причесок нужно куда больше С. Хотя большая длина и всколоченность в принципе плохо сочетаются, либо длинные волосы, либо немного лохматые, то и другое превращает голову женщины в стог сена)

Я ношу в основном простые сочетания одежды черных, серых и белых тонов. Кажется, что эти цвета подходят больше всего.

(Если делать Глину, то одежда может быть более яркая, только не теплых тонов, более контрастная, образы более художественные. Для Земли образы спокойней, цвет серо-зеленый, бежевый, графит, холодный песочный, темно-синий)

Спасибо Вам большое.