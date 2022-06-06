Мнение: О двойном и двукратном обвале

Еще немного сухих, но объективных цифр в копилку оценок текущей ситуации в России. Нет, это пока ещё не «Всё пропало!». Но уже «всё валится…». Причём такими темпами и скоростями, которые не в каждый #кризис увидишь.

Особенно сильно страдает #Москва…

Что ж, российская столица традиционно была лидером и задавала тренд.

Исходя из данных статистики, столичный стройкомплекс столкнулся с двукратным спадом спроса. В мае 2022 года на рынке новостроек Москвы и области было зарегистрировано 7,5 тыс. сделок. Это на 43% меньше показателя мая прошлого года (13,2 тыс.). Выручка от продаж составила 86,7 млрд руб., что на 42% меньше показателей прошлого года (149,4 млрд руб.). Такие подсчёты обнародовали аналитики проекта Dataflat.

По их оценкам, число сделок за месяц на рынке новостроек на территории Старой Москвы уменьшилось по сравнению с маем прошлого года на 38% — 3,4 тыс. против 5,5 тыс., сумма выручки сократилась на 46% — 53,6 млрд против 98,7 млрд руб. Средняя цена 1 кв. м «символически» выросла на 0,3% — с 311,3 тыс. до 332,4 тыс. руб., а средняя стоимость лота уменьшилась на 11,3% — с 17,6 млн до 15,6 млн руб. В Новой Москве число сделок в мае этого года в два раза меньше, чем годом ранее — 1 тыс. против 2 тыс. На 41,7% сократилась выручка — с 17,5 млрд до 10,2 млрд руб. Впрочем, средняя цена 1 кв. м в регионе выросла на 27,2% (со 175,6 тыс. до 223,5 тыс. руб.), а средняя стоимость лота — на 24,6% (с 8,1 млн до 10,1 млн руб.). Наконец, в Подмосковье годовое сокращение сделок составило 81,2% — 5,5 тыс. в мае прошлого года и 3 тыс. в мае 2022 года. Выручка уменьшилась на 45,5% (с 32,2 млрд до 22,9 млрд руб.). При этом средняя цена «квадрата» выросла на 25,8% (со 129,6 тыс. до 163,1 тыс. руб.), а средняя стоимость лота прибавила за год 23,3% (с 7,4 млн до 6 млн руб.).

Такой вот «двойной удар» по продажам и выручке. И если ново- и подмосковных строителей ещё спасает некоторый перенос спроса за границы МКАД, то внутри «кольца» ситуация уже безрадостная. Столичные #цены на новостройки упёрлись в потолок ещё раньше. А теперь покупать новую #недвижимость желающих ещё меньше: как-то стрёмно уже. И денег не ахти. И вообще, кто его знает, что будет дальше.

Конечно, тут есть и вклад подорожавшей весной ипотеки. Но в целом он хотя и «охладил» рынок немного, ушатом холодной воды для него не стал. В отличие от геополитических событий. На фоне которых уже совсем не до инвестиций в «бетоно-метры».

Впрочем, сам столичный стройкомплекс, вероятно, «спасут». Недаром же всё это начавшееся побратимство с городами в непризнанных республиках. А вот «инвесторов», вложившихся в столичные квадраты и не успевших закрыть «выгодные» инвестиции в прошлом году, откровенно жаль.

Или — не очень?

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