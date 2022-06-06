Мнение: Сыновья уходят в бой!



Будущий президент РФ

Забойный нынче “инсайд” от проф. Соловья, т.е. от тг-канала “Генерал СВР”: Путин готовится свалить в туман, во главу партии Единая Россия к концу осени он собирается пропихнуть свою дочурку Е.Тихонову, досрочные выборы президента через год, и на них пойдет Патрушев-джуниор, сын бывшего главы ФСБ и нынешнего секретаря Совбеза. И таким образом “будет сохранена преемственность”.

Идиоты не догадываются, что у них просто нет столько времени: развал начнется уже летом, то есть сейчас – а осенью они все уже полетят, как фанера над Парижем. Глупо планировать какие-то перемены в РФ, если самой РФ уже нет.