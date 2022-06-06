Мнение: Ублюдочные власти и европейские имбецилы

Перспективный телеграм-блогер Дмитрий М. разошелся у себя на канале.

Ублюдочные власти и европейские имбецилы

Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике.

Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей.

1. Поэтапное нефтяное эмбарго.

Сразу отказаться от нашей нефти – никак. Свои же граждане и бизнес могут поставить к стенке. Поэтому решили растянуть проект на несколько месяцев, чтобы найти альтернативные источники поставок. Теперь европейцам придётся рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества. При этом они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники.

И они знают, что все равно надо будет найти «серые» схемы, чтобы получить наше сырьё, как-то его оплатить, обойдя собственные идиотские санкции.

И это несмотря на то, что в Италии уже бастуют дальнобойщики, Польша и Венгрия перекрыли въезд иностранным автомобилям, ублюдочные власти в Варшаве вообще отказались поставлять сырьё на Украину и теперь будут его только продавать. Похоже, «дубиной народной войны», которая как следует огреет европейских чиновников, уже замахнулись.

Попытались упаковать в пакет и ещё одну свинью – запрет на страхование танкеров с российской нефтью, чтобы осложнить поставки в третьи страны.

Европу совершенно не интересует, как эта мера скажется на наших партнёрах. Эта проблема решаема – вопрос страхования поставок может быть закрыт за счёт госгарантий в рамках межгосударственных соглашений с третьими странами. Россия всегда была ответственным и надёжным партнёром, таким она останется и впредь.

2. Санкции против Национального расчётного депозитария России.

Всё ради того, чтобы громко вскрикнуть: «Цель достигнута, в России дефолт».

Только это очередное враньё. Мы никогда не отказывались платить.

Получится ведь что? России не заплатят, Россия не вернёт, хотя все возможности у нас для этого есть. А по инвестиционной сфере будет нанесён сокрушительный удар. Европейские имбецилы в своём рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян.

В итоге никто ничего не получит – ни у нас, ни за рубежом. Инвестиции превратились в пыль.

3. Отключение Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка от SWIFT.

Очередная попытка «серьезно» уколоть. Банки продолжают нормально работать, внутрироссийские операции от SWIFT не зависят и проводятся в стандартном режиме.

Талантливым европейцам можно продолжать в том же духе: вводить новые, как сейчас любят говорить, 100500-е пакеты санкций. Судя по тому, как действуют ограничения и куда катится экономическая ситуация в ЕС на фоне нелепых антироссийских страшилок, что-то пошло не так.

В общем, не будет Европы от Лиссабона до Владивостока.

Так занятно наблюдать, как продолжают бить горшки с Западом после 30 лет похода по столбовой дороге цивилизации в "золотой миллиард".

Достаточно нелепая, но закономерная кончина российского западничества, которое изначально вело в исторический тупик, из которого Россия начала выходить после 24 февраля.

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