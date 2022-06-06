 

Сорян, пацаны – Личное мнение

06.06.2022, 20:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Друг Градского заявил, что тот не успел обеспечить жильём свои младших детей. Одному — 7, другому — 3. Папа — в могиле, и он не успел.


Фото: Соцсети

Сорян, пацаны.

Процитирую друга:

У них нет своего жилья — Саша не успел купить им квартиры, хотя и построил для них и Марины дом, а сегодня он в общей наследуемой массе. Не говоря уже о том, что младшим сыновьям Градского еще расти и расти: потребуется оплачивать школы, дополнительное образование.

Мариночка, в прошлом — белокурая нимфа, в настоящем — 40-летняя женщина с тусклым лицом, которая ничего из себя, на мой взгляд, не представляет, провела молодость рядом с полным мужчиной на 30 лет старше себя.

 Дожив до почтенного возраста этот мужчина взял и совершенно ожидаемо умер.

Посеревшая то ли от горя, то ли от отсутствия перспектив вдова осталась с двумя маленькими пацанами в доме, который будет делиться между всеми наследниками.

Молодость прошла. Карьеры нет. Денег — тоже особо нет и не предвидится.

Именно так, на мой взгляд, и выглядит жизнь, спущенная в унитаз.

И не надо мне тут сейчас заливать про то, что Мариночка состоялась как мать, как жена и как женщина. 
Выбрать отцом своих детей дедушку, который скоро помрёт, — это сомнительный выбор с точки зрения материнства.

Женой Мариночка побыла неделю, если не меньше.

А как женщина — ну, сами смотрите. Я, как говорится, не верю.


Фото: Соцсети

Врагу не пожелаю так состояться. Вот честно.

Мораль сей басни такова: девушки, если уж живёте с дедушками, так делайте это так, чтобы когда их понесут на кладбище, вы чувствовали, что жизнь только начинается.

Для этого нужны бабки. Хорошие, серьёзные бабки, а не пара квартир в Москве и дом в Сочи.

Если уж рожаете маткой от дедушек, то делайте это так, чтобы впоследствии быть весёлыми вдовами, а не Мариночкой.


Фото: Соцсети

Остальные, делаем карьеру и реализуемся не только на кухне, в маникюрном салоне и родильном столе. Карьера — это, как минимум, интересно.

Что с карьерой?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03.22 / Украинцы живут в условиях сущего кошмара и постоянной боли

22.12.21 / Ни один крем так не сработает: как подтянуть и омолодить кожу с помощью питания

28.11.21 / Счастливчики декабря: астрологи выделили 4 знака зодиака, которые удачно завершат этот год

20.04.22 / Володин принял в Госдуме Пашиняна

01.12.21 / Мнение: Гиперинфляция доллара или почему Джо Байден не Рональд Рейган

17.03.22 / Дело закрыто: BBC выплатила компенсацию секретарю принцессы Дианы за скандальное интервью и извинилась

06.06.21 / Стремление Китая конкурировать с Starlink для будущего орбитального интернета

08.03.21 / Новые лица: актрисы сериала “Девушки с Макаровым” о женщинах в полиции и “службе” на каблуках

17.08.21 / Скандалы: Потанинский след

25.09.20 / Скандалы: В консерватории сыграли арестную партию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика