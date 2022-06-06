Сорян, пацаны – Личное мнение

Друг Градского заявил, что тот не успел обеспечить жильём свои младших детей. Одному — 7, другому — 3. Папа — в могиле, и он не успел.



Фото: Соцсети

Сорян, пацаны.

Процитирую друга:

У них нет своего жилья — Саша не успел купить им квартиры, хотя и построил для них и Марины дом, а сегодня он в общей наследуемой массе. Не говоря уже о том, что младшим сыновьям Градского еще расти и расти: потребуется оплачивать школы, дополнительное образование.

Мариночка, в прошлом — белокурая нимфа, в настоящем — 40-летняя женщина с тусклым лицом, которая ничего из себя, на мой взгляд, не представляет, провела молодость рядом с полным мужчиной на 30 лет старше себя.

Дожив до почтенного возраста этот мужчина взял и совершенно ожидаемо умер.

Посеревшая то ли от горя, то ли от отсутствия перспектив вдова осталась с двумя маленькими пацанами в доме, который будет делиться между всеми наследниками.

Молодость прошла. Карьеры нет. Денег — тоже особо нет и не предвидится.

Именно так, на мой взгляд, и выглядит жизнь, спущенная в унитаз.

И не надо мне тут сейчас заливать про то, что Мариночка состоялась как мать, как жена и как женщина.

Выбрать отцом своих детей дедушку, который скоро помрёт, — это сомнительный выбор с точки зрения материнства.

Женой Мариночка побыла неделю, если не меньше.

А как женщина — ну, сами смотрите. Я, как говорится, не верю.



Фото: Соцсети

Врагу не пожелаю так состояться. Вот честно.

Мораль сей басни такова: девушки, если уж живёте с дедушками, так делайте это так, чтобы когда их понесут на кладбище, вы чувствовали, что жизнь только начинается.

Для этого нужны бабки. Хорошие, серьёзные бабки, а не пара квартир в Москве и дом в Сочи.

Если уж рожаете маткой от дедушек, то делайте это так, чтобы впоследствии быть весёлыми вдовами, а не Мариночкой.



Фото: Соцсети

Остальные, делаем карьеру и реализуемся не только на кухне, в маникюрном салоне и родильном столе. Карьера — это, как минимум, интересно.

Что с карьерой?

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