 

Этим летом балом правит платформа: как и с чем комбинировать самую модную обувь сезона

06.06.2022, 20:40, Разное
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Вдохновленные эпохой девяностых, модельеры решили возродить старый тренд, который стал своего рода визитной карточкой поп-группы Spice Girls. Речь идет об обуви на массивной и высокой платформе. Разбираемся, какие модели в моде в текущем сезоне и с чем их носить.

Сандалии

Открытая обувь, фиксирующаяся на ноге — что может быть удобнее для лета? В текущем сезоне отдавайте предпочтение сандалиям на платформе в спортивном стиле. Их можно и нужно сочетать с брюками, бриджами, желательно прямого кроя. Также к такой обуви подойдет и трикотажный костюм для повседневной носки, состоящий из футболки или кофты с штанами.

При желании можно сочетать сандалии на платформе с платьями, но это вариант для тех, кто предпочитает создавать необычные экстравагантные образы. Если вы не против смешения разных стилей, игры на контрастах, тогда можете попробовать.

Кроссовки

Если и есть универсальная обувь на все сезоны, так это кроссовки. Особенно белоснежные: они подходят под любую одежду любых цветов. С кроссовками на платформе вы можете сочетать платья, юбки, штаны, спортивные костюмы, шорты и любые другие вещи.

Не забывайте о таком аксессуаре как носки. Сейчас в моде изделия с веселыми и забавными рисунками. Подберите тот принт, который раскрывает вашу индивидуальность. Например, если вы романтичная персона, то выбирайте рисунки с сердечками, котиками и прочими “мимишностями”.

Если в душе вы озорная бунтарка, рокерша, тогда вам точно подойдут носки с принтом с черепами, например.

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Туфли на каблуках и на платформе

Образ в стиле куклы Барби на время стал признаком дурного вкуса. Сейчас дизайнеры стали более демократичными и дали нам возможность выбора. Если вам хочется почувствовать себя куколкой, то вы вполне можете скомбинировать коротенькое платье с обувью на каблуках и на платформе. Или вместо платья надеть мини-юбку либо шорты.

Чтобы образ не получился слишком провокационным, подбирайте более лаконичный верх. Кофты, платья должны быть без глубоких вырезов и декольте. С другой стороны – если вам очень нравится раскованные луки, то вы имеете право на свободу самовыражения. Самое главное, чтобы ваш образ нравился в первую очередь вам, а уже потом всем остальным.

Обратите внимание, что обувь на каблуках и на платформе может быть как в виде сабо, так и в виде туфлей (или сандалий) с ремешком на щиколотке.

Второй вариант более удобен благодаря фиксации на ноге. А вот с моделью наподобие сабо будьте осторожнее. Носить обувь на высокой платформе, да еще и не зафиксированную на стопе — это задача не из простых.

Ботинки

Лето и ботинки — казалось бы, несовместимые вещи. Но у нас происходит революция в мире моды, поэтому сейчас приветствуются самые смелые сочетания.

Популяризация ботинок на массивной платформе произошла благодаря моделям-сестрам Хадид. В повседневной жизни их часто можно увидеть в такой обуви. Ботинки на платформе они сочетают с любой одеждой. Вы можете также последовать их примеру.

Учитывайте, что в нынешнем сезоне в моде особенно будут высокие ботинки почти до колен. Их можно сочетать вместе с короткими платьями, шортами, юбками.



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