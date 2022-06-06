 

DM – Великобританию предупредили об угрозе дефицита овощей

06.06.2022, 20:24, Разное
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Этим летом в Великобритании цветная капуста, сладкий перец, брокколи и даже огурцы могут оказаться в дефиците, передаёт Daily Mail. Из-за роста цен на электроэнергию и нехватки рабочей силы в стране пустуют около половины теплиц и сокращаются посадки луговых культур.


АР

Великобритании может грозить дефицит целого ряда овощей, так как в этом году британские фермеры соберут меньше половины от обычного количества огурцов и сладкого перца из-за резкого роста цен на энергоносители и нехватки рабочей силы, пишет Daily Mail.

По данным Ассоциации производителей долины Леа, расположенной в Хартфордшире и представляющей предприятия, на которые приходится три четверти выращиваемых в стране огурцов и сладкого перца, в этом году пустуют около половины теплиц. При этом ожидается, что остальные теплицы дадут меньше урожая, чем обычно, так как производители вынуждены сокращать расходы на их отопление.

Эксперты утверждают, что теперь уже слишком поздно высаживать другие культуры, поэтому в этом году стране не удастся наверстать упущенные объёмы.

Как отмечает британское издание, виной тому — значительный рост цен на энергоносители. Так, в начале прошлого года производители платили 40 пенсов за терм газа, а сейчас цена выросла до £8.

Кроме того, влияет на объёмы производства и нехватка рабочей силы, учитывая, что в 2021 году большинство работников, нанятых британскими фермерами, были выходцами с Украины. В этом году многие из них не смогли покинуть страну из-за российской спецоперации.
 
Дефицит рабочей силы и постоянно растущие затраты на производство также привели в Великобритании к сокращению на 20% посадок луговых культур, включая брокколи и цветную капусту, пишет Daily Mail.



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