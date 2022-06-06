Мнение: Бизнес переезжает в Турцию, выкачивание мозгов и испарение фондов

1. Российский бизнес разочаровался в западных офшорах. Хранить деньги на Западе или вести там бизнес теперь опасно и неудобно — санкции. Даже такие близкие русскому сердцу налоговые гавани, как Кипр, более не выглядят привлекательными. Поэтому некоторые предприниматели перевозят свои юрлица чуть севернее, в Турцию (ссылка):

Россияне стали лидерами по числу созданных в Турции иностранных компаний за апрель 2022 года.

Так, россияне только за месяц учредили 136 компаний в Турции, тогда как в марте было создано только 64. В топ-3 также вошли Иран и Сирия, которые, судя по всему, также создают компании для обхода экономических ограничений.

Это ещё одна причина, по которой хитрый Реджеп Эрдоган наотрез отказался вводить против России санкции. После того, как Европа отгородилась от нас, Турция автоматически стала наиболее близким и привлекательным местом не только для российских туристов, но и для российских предпринимателей.

Речь идёт не только о тех, кто хочет вывезти капиталы из России, купить зарубежную недвижимость и так далее. Предпринимателям, которые просто хотят вести трансграничный бизнес, экспортировать или импортировать товары и услуги, также порой выгодно регистрировать компании за рубежом.

2. Блогер statistiki пишет про методы выкачивания мозгов из России (ссылка):

Кстати, по поводу блудных айтишников.

Всем своим сотрудникам вместе с семьями предложил переехать EPAM (расшифровывается, кстати, Effective programming for America). Кто не знает, поясняю: бизнес компании заключался в том, что они поставляли услуги аутсорсинга для западных компаний задешево.

Как удавалось задешево? Сам принцип найма был таким: они нанимали людей, которые хотят переехать из России. Поэтому люди сначала на Родине (России, Беларуси, Украине и, если мне не изменяет память, в других республиках бСССР) работали за относительно смешные даже для местного рынка программирования деньги, набирались квалификации, затем они уезжали из России благодаря работодателю. Но новом месте им давали рабочие визы и вид на жительство и они на новой родине работали за относительно смешные для западного рынка деньги. И вот так, после нескольких лет работы они уже получали “вольную”, гражданство и возможность работать на новой родине за приличную зарплату. Из хорошего: Epam бесплатно обучал всех желающих (и прошедших входное испытание) программированию.

Их курсы хвалили. EPAM не закрывал двери и для тех, кто переезд не планировал: он становился одной из тех фирм, куда устраиваются ради опыта с соответствующей зарплатой.

Вот. EPAM был галерой-мостом, через который из России утекали мозги. Этой весной они поставили своих сотрудников перед фактом: мы уходим из России, кто хочет — может уходить вместе с нами. Кто не хочет — увольняется. Уволились точно не все. Перевозили, вроде, в разные страны — кого-то в бывшие страны СССР, кого-то в Турцию (тут могу соврать, но знакомый близких друзей, работавший на уровне директора, точно уехал в Турцию вместе с женой-домохозяйкой и ребёнком).

По данным из открытых источников в 2020 году в российском EPAM работало 6000 человек, в 2021 уже 9000. Так вот, не знаю, сколько процентов сотрудников вывез из России EPAM, пусть даже и 80% (цифра с потолка). Но главное-то в чём: те, кто уехали, в значительной части случаев и так бы уехали из России, не сейчас, так потом. СВО послужила лишь катализатором процесса эмиграции. Ну, какой-то процент уехал из тех, кто не планировал изначально переезд. Самое ценное в том, что EPAM взорвал мост для вывоза мозгов. Всё. Больше они Россию на наши мозги дербанить не будут! И лично меня это радует.

Здесь, конечно же, важно чтобы в России была альтернатива EPAM.

Так что, на мой взгляд, не всё так плохо.

3. А вот и свежая иллюстрация к моей майской статье в «Школе капитализма», в которой я рассказывал, почему не люблю пассивные инвестиции в виде разнообразных фондов (ссылка на иллюстрацию):

Финекс официально объявил, что один из их фондов на российские еврооблигации полностью испарился и инвесторам не стоит ждать никаких выплат по ним…

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Внутри фонда были российские еврооблигации, которые торгуются на зарубежных биржах. После начала «спецоперации» (извините), эти облигации резко стали мега-токсичными для всех зарубежных инвесторов, и все стали массово пытаться их продать. При этом сами компании-эмитенты с финансовой точки зрения чувствовали себя нормально, но вот в том, что они смогут в условиях санкционных ограничений что-то заплатить зарубежным держателям, возникли большие сомнения.

Именно поэтому одна и та же облигация российской компании может торговаться по неплохой цене внутри РФ, но на зарубежной бирже (через которую ее приобретал FinEx, ведь он — настоящий «европейский» фонд) она будет стоить условно 20% от номинала (и то, надо постараться, чтобы продать).

Теперь вспоминаем, что одновременно с этим внутри FXRB был открыт рублевый хедж…

Если бы пайщики не ленились, а покупали ценные бумаги самостоятельно, без фонда, с их вложениями было бы всё в порядке.