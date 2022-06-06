 

«Новые люди» поддержали объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования

06.06.2022, 20:06, Новости дня
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Партия «Новые люди» внимательно следит за решениями социального блока правительства, сообщил лидер партии Алексей Нечаев. Инициативу по объединению Пенсионного фонда и Фонда социального страхования он признал эффективной, но предложил обсудить несколько вопросов по процедуре реализации будущего закона.

В преддверии рассмотрения нового законопроекта об объединении Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования прошла встреча депутатов фракции «Новые люди» с вице-премьером Татьяной Голиковой и министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым. Нечаев, в частности, предложил обсудить методику расчета уплаты новых страховых взносов, возможность уплаты самозанятыми взносов по обязательному социальному страхованию, соблюдение принципа устойчивости финансовой системы соцстраха, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Нечаев обратил особое внимание на судьбу нынешних работников фондов и возможную структуру аппарата нового ведомства. «Одной из составляющих процедуры слияния фондов станет сокращение издержек. Сейчас в Пенсионном фонде 100 тыс. работников, и еще 30 тыс. в ФСС. В связи с этим у нас возник вопрос: сколько сотрудников останется в объединенной структуре после оптимизации?» – отметил он.

Голикова заверила, что масштабную работу по подготовке к объединению фондов уже провели.

Дискуссия не ограничилась вопросом объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Второй темой разговора стало развитие системы социального обслуживания в целом и социального предпринимательства как отдельной отрасли.

«Количество пожилых граждан, нуждающихся в социальной помощи, не уменьшается. В течение ближайших 15 лет мы получим 7 миллионов граждан пожилого возраста, часть из которых будет нуждаться в постороннем уходе. При этом предлагаемым законом о едином тарифе предусмотрены дополнительные льготы для НКО и благотворительных фондов», – сообщила вице-премьер.

Она признала развитие социального предпринимательства в сфере ухода за пожилыми гражданами перспективным направлением, нуждающимся сейчас в дополнительной поддержке государства.

По предварительным расчетам, при развитии системы социального предпринимательства к 2030 году может быть создано порядка 500 тыс. новых рабочих мест. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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