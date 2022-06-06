 

Байден объявил режим ЧС из-за риска дефицита электромощностей

06.06.2022, 20:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в связи с возможной угрозой нехватки электрогенерирующих мощностей в стране и продлил освобождение от пошлин импорт солнечных батарей из ряда стран Азии.

В прокламации, распространенной Белым домом, Байден констатирует наличие «множества факторов», которые угрожают возможностям США производить объемы электричества, удовлетворяющие ожидаемый спрос со стороны потребителей, передает РИА «Новости».

«Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент США, властью, которой я наделен конституцией и законами США… настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса», – говорится в документе.

Для решения проблемы Байден, в частности, освободил от ввозных пошлин сроком на два года «определенные солнечные элементы и модули», импортируемые из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.

В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что политики ЕС и США получали неквалифицированные советы в энергетической сфере. Путин отметил, что попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись.

Напомним, что британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02.21 / В Харькове застрелили человека – полиция

17.01.21 / Россия анонсировала возобновление полетов во Вьетнам, Индию и Катар

27.12.21 / Риск конфликта «не спадает ни на день» – Washington Post — о ситуации в Азовском море

26.05.21 / Лукашенко предложил, чтобы Байден и Путин обсудили Беларусь в Минске

12.06.21 / Российские ученые удешевили технологию выращивания графена

24.01.22 / Посольство США в Белоруссии призвало американцев к осторожности

28.10.20 / Focus – рост заражаемости заставил даже Швецию отклониться от её «особого пути»

31.05.21 / Курс на обновление: «Единая Россия» подвела первые итоги праймериз

28.10.21 / Эксперты отмечают невероятную скорость распространения Windows 11

22.03.21 / Intel представит новые процессоры 10 нм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика