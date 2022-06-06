Психологи сравнили последствия влияния книг и телевидения на детей

В режиме онлайн прошел Международный психологический форум «Ребенок в цифровом мире», родители более 1700 детей в возрасте 1-3 лет оценили их развитие в начале и в конце первой волны пандемии COVID-19, совместное чтение родителей и детей, как показали результаты исследования, сглаживает негативные эффекты, которые могут быть вызваны изоляцией.

Один из вопросов, которому было уделено внимание на форуме – особенности развития детей в условиях пандемии COVID-19. Наталия Картушина, доцент Университета Осло, рассказала о результатах кросс-культурного исследования, в котором приняли участие ученые из 13 стран, включая Россию, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Родители более 1700 детей в возрасте 1-3 лет оценили их развитие в начале и в конце первой волны пандемии. Взрослые рассказали ученым о различных видах деятельности, которыми они занимаются со своими детьми, например, чтением книг, играми, пением, просмотром телевизора, игрой на цифровых устройствах.

Именно чтение показало наиболее значимое влияние на увеличение словарного запаса ребенка. Совместное чтение родителей и детей, как показали результаты исследования, сглаживает негативные эффекты, которые могут быть вызваны изоляцией. Кроме того, просмотр телевизора показал негативное влияние на речевое развитие ребенка. Однако именно такое времяпровождение было очень популярным в семьях с детьми во всех странах. Таким образом, результаты исследования в очередной подчеркивают значимость реального общения детей между собой, а также с родителями.

«Дети, которым читают больше, учат больше слов, это согласуется с предыдущими исследованиями, говорящими о том, что чтение связано с лексическим развитием ребенка. Дети, которые больше проводят времени перед телевизором, выучивают меньше слов. Представленность цифровых устройств в жизни ребенка имеет и побочные эффекты. Мы не говорим о том, что телевизор – это плохо, но мы настаиваем на том, что просмотр телевизора отнимает время от других видов деятельности, которые могут быть лучше для результатов речевого развития ребенка», – подчеркивает Картушина.

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