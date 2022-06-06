Полностью новый Peugeot 3008 показали на первых рендерах

Актуальная версия паркетника Peugeot 3008 продается с 2016 года, однако теперь появились рендерные изображения обновленного автомобиля.

Предполагается, что новый экземпляр официально представят публике в 2023 году. По изображениям можно увидеть, что кроссовер получил блок ходовых огней, светодиодную оптику, а также видоизмененные бамперы и решетку радиатора. Для новой генерации Peugeot 3008 предусмотрят также обновленный логотип бренда.

Модель построена на платформе EMP2, тогда как в дальнейшем эксперты предполагают возможность поступления кроссовера в электрическом исполнении. К концу 2022 года планируется начать этап тестовых испытаний автомобиля.