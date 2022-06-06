 

В Сети показали новый флагманский электрический кроссовер Lancia

06.06.2022, 19:57, Разное
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Известная компания Lancia объявила о планах выпустить в 2026 году собственный электрический автомобиль.

Данный экземпляр сразу станет флагманом, тогда как в дальнейшем планируется презентовать электрическую модификацию кроссовера с электродвигателем. В Сети появились рендерные изображения будущего паркетника. В частности, автомобиль получит современную платформу STLA Medium и обтекаемый кузов.

Предполагается, что кроссовер имеет пятиместный салон и усиленный аккумулятор. По снимкам можно увидеть, что кроссовер получил достаточно современный внешний вид. Остальные подробности пока умалчиваются до официальной презентации данного автомобиля.



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