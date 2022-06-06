 

Для борьбы с падением доходов пенсионеров им будут выписывать меньше лекарств

06.06.2022, 19:57, Разное
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Министерство труда и социальной политики и Минздрав разработали комплекс мер, позволяющий эффективно нивелировать инфляционный эффект для лиц пенсионного возраста.

– Наиболее пострадавшей категорией населения от роста цен фактически на все товары, безусловно, являются пенсионеры. Правительство уже приняло меры по индексации социальных выплат, но мы тоже должны помочь. Цены ниже уже не станут, пенсии до 2023 года выше тоже не станут, поэтому нужно искать способы снизить расходы пожилых людей, – выразил обеспокоенность министр труда Антон Котяков.

В ходе обсуждения сотрудники министерств и ведомств представили программу, которая будет бесплатно в виде брошюр раздаваться людям пожилого возраста. Пенсионерам рекомендуют отказаться от лишних покупок авиабилетов, турпутёвок, путешествий на железнодорожном и автомобильном транспорте, а в случае с дорогими покупками обращаться к своим детям и другим родственникам трудоспособного возраста.

Отдельно речь зашла и об оказании медицинской помощи пенсионерам. Свои инициативы предложил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

– Минздрав уже выслал обновлённые рекомендации участковым терапевтам с учётом низких доходов пенсионеров. Сегодня не лучшее время, чтобы, как в годы экономического роста, выписывать много лекарств и дорогие анализы пенсионерам. Мы предложили выписывать им как можно меньше препаратов, особенно импортных, с поставками которых и так проблемы. Это должно дать положительный эффект, – заметил глава ведомства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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