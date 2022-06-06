Мнение: Кремлевский оптимизм

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, оказывается, заявил, что сейчас в спецоперации «все идет весьма удачно» для Вооруженных сил России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал депутата.

Так и сказал кремлевский чиновник:

«Оптимизм мы, безусловно, разделяем, но что касается деталей, мы это никак не комментируем и считаем, что это прерогатива министерства обороны».

Отсюда

Почему-то вспомнился безногий дед, который еще в начале 70-х прошого века, когда я учился классе в третьем-четвертом, сказал мне, что ему очень повезло, что он пьяным уснул на трамвайном пути и трамвай перерезал ему ноги. Увидев мое удивление, дед обьснил:

– Конечно, повезло, я мог уснуть головой на рельсах, а не ногами…

Вот мне интересно, в Кремле – просто оптимисты работаю, или оптимисты, которые убеждены: как бы не было скверно, могло бы быть еще хуже?

Рис. отсюда

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