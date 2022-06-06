Мнение: Письмо: “Слишком независима”

Вот эта дама уже писала письмо про свое женское одиночество. И называла причиной то, что она слишком хороша и избирательна.

Теперь она пишет про “личный бренд”. Слово бренд по отношению к автору даже говорить смешно, потому что у нее даже приятелей нет, не то что аудитории. Она совсем никому не нужна.

Однако это не мешает ей фантазировать о своей исключительности, талантливости и “фантастической организованности”.

По большому счету, эта Выскочка – просто фрик. Однако, вы должны увидеть, что для короны и багов нет разницы между ресурсами. Баги везде одинаковы.

sin_t_pop

Здравствуйте, Эволюция!

Спасибо за разбор моего прошлого письма https://evo-lutio.livejournal.com/1527519.html

За последние месяцы в моём близком окружении появились несколько новых людей. Они не богаты и не знамениты, но я давно не испытывала в отношениях такого тепла.

В последнем своём посте вы разбирали вопросы успешного создания бренда.

Я веду дневник каждый день с девяти лет. Конечно мои тексты со временем стали такими, что и показать не стыдно. Разбуди меня ночью со словами: давай я расскажу историю, а ты запишешь? Да вы глазом моргнуть не успеете, как я буду сидеть, развесив уши и виляя хвостом.

Я предоставлена сама себе с пяти лет. С пяти лет у меня была своя комната, личная библиотека и игротека. В семь я провела свою первую лекцию. С десяти на мне были готовка и уборка. В пятнадцать я помогала маме с клиентами в её рекламном агенстве.

Я фантастически самоорганизована. Если дело попадает в список «важное», меня ничто не остановит. Если дело не попадает в список «важное», мне никто не помешает положить болт и не испытывать при этом чувство вины.

Поэтому мне так легко быть себе директором, бухгалтером, маркетологом и контент-мейкером. Мне действительно легко, потому что я опираюсь на свои сильные стороны.

Оборотная сторона этого зелья – я волк-одиночка, а не командный игрок. Могу объединяться с другими под задачу, но лучше всего чувствую себя сама по себе. Без должного объёма личной воли, времени и пространства я зверею и становлюсь кровожадной.

Обсуждали с коллегами взаимоотношения автор-читатели и меня пронзило. Мне довольно долго не давал покоя вопрос, от чего так бомбит некоторых моих читателей.

Совсем оборзевших я конечно баню, потому что мой душевный покой мне дороже, но вопрос оставался: а с людьми-то что?

Ответ нашёлся как всегда внезапно, за бокалом вина в хорошей компании.

Я не завишу от своего читателя. А некоторые люди очень плохо переносят чужую независимость.

Мне не нужно ничьё одобрение, признание, вдохновение и поддержка. Я черпаю это в других источниках, здесь я отдаю. Это моя десятина миру за всё то, что я получила.

Мой безвозмездный вклад тех драгоценностей, которые я собрала на своём пути. И меня не интересует ничьё мнение про их качество, я не перед читателями за него отвечаю. Нравится – берёте, не нравится – идёте дальше, всё просто. Брать с благодарностью, без борьбы, оценок, нападок, требований и претензий.

Многие не представляют, чего просят, когда просят о таланте. И я не представляла. Как фотограф видит мир кадрами, я вижу мир словами. Река жизни, проходя через меня, тотчас превращается в слова.

Дар писать как ничто иное учит меня смирению. Это не у меня есть талант, это у слов есть я как инструмент исполнения. Послушная, подчинённая позиция.

Я женщина с непростой судьбой и сложным характером, но тексты которые мне приходят – чисты и свежи, как горные реки.

Тому, кто вкладывает их в мою руку, всё равно – болею я или устала, зла или расстроена. Они всё равно приходят.

Я могу понимать не всё, о чём пишу, понимание некоторых вещей случается много позже. Но они всё равно приходят.

Я говорю, что не буду это писать, потому что это сложно, слишком просто, очевидно, непонятно, невероятно. Но они всё равно приходят.

Головой я всегда помню, что все реакции людей – не на меня, а на то, с чем читатель в себе встретился. Вся благодарность и восхищение – не мной, а тем, что внутри у человека произошло в контакте со словами.

Сил становится меньше, обогревать космос уже не по ресурсам. Но те силы, что есть, стали гуще, концентрированнее – это квинтэссенция. И есть намерение употребить её на то, что действительно важно.

Уважаемая Эволюция, как выстроить личный бренд, если ты полностью независим от своей аудитории?

[Ссылка]

Письмо: “В браке люди гниют заживо”

https://evo-lutio.livejournal.com/1527519.html