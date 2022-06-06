 

США и Южная Корея ответили КНДР собственным ракетным залпом в Японское море

06.06.2022, 19:00, Разное
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В понедельник Южная Корея и США запустили восемь баллистических ракет в Японское море в ответ на аналогичные запуски ракет Северной Кореей в воскресенье, передаёт CNN. Кроме того, после испытаний КНДР вооружённые силы США и Японии провели совместные учения по противоракетной обороне.


АР

В понедельник утром Южная Корея и США запустили восемь баллистических ракет в Японское море в ответ на проведённые накануне ракетные пуски Северной Кореи, пишет CNN. 

Согласно заявлению Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, семь ракет выпустила Южная Корея и одну — США. В комитете отметили, что это свидетельствует о способности и готовности Вашингтона и Сеула «нанести незамедлительные высокоточные удары по источникам провокаций и их командованию и силам поддержки» Пхеньяна.

По данным Южной Кореи, в воскресенье КНДР запустила в Японское море восемь баллистических ракет малой дальности с нескольких объектов на территории страны. В Объединённом комитете начальников штабов эти действия назвали «серьёзной провокацией, которая вредит миру и стабильности не только Корейского полуострова, но и международного сообщества».

Проведённый Пхеньяном запуск в воскресенье стал третьим ракетным испытанием с начала срока полномочий нового южнокорейского лидера и 17-м — с начала 2022 года. В понедельник в ходе выступления, посвящённого Дню памяти в Южной Корее, президент Юн Сок Ёль пообещал ответить «твёрдо и жёстко» на провокации Северной Кореи.

Как отмечает CNN, это свидетельствует об изменении тона в отношении северокорейской агрессии в Сеуле после избрания Юн Сок Ёля, который вступил в должность президента 10 мая. Новый глава Южной Кореи последовательно подчёркивал свою более жёсткую позицию в отношении КНДР и стремление укрепить вооружённые силы своей страны — отходя от стратегии предшественника Мун Чжэ Ина, который выступал за диалог и примирение.

Обе стороны рассматривают ракетные пуски в качестве демонстрации силы. Ни одна из ракет не была направлена на конкретные цели — как правило, они падают в море. Военные Южной Кореи в беседе с CNN подтвердили, что последний запуск Пхеньян произвёл через день после того, как военно-морские силы Южной Кореи и США завершили трёхдневные совместные учения в водах у японского острова Окинава.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также выступил «решительно» против последнего запуска Северной Кореи, назвав его явным нарушением резолюций ООН.  Министр обороны Нобуо Киси назвал испытания «беспрецедентными» и подтвердил, что как минимум шесть ракет, выпущенных Северной Кореей, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В Индо-Тихоокеанском командовании Вооружённых сил США сообщили, что в ответ на действия КНДР в воскресенье они провели совместные с Силами самообороны Японии учения по противоракетной обороне. Манёвры призваны «продемонстрировать готовность американо-японского альянса реагировать на региональные угрозы».

В Объединённом штабе Министерства обороны Японии заявили, что учения подтвердили готовность сторон, «продемонстрировав тесное сотрудничество между Японией и США в борьбе с угрозой баллистических ракет, а также дальнейшее укрепление японо-американского альянса».



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