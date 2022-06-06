Во Франции почти втрое возросло число блокировок противоправной информации

Французская платформа PHAROS, обрабатывающая жалобы граждан на противоправный онлайн-контент, в 2021 году направила различным интернет-ресурсам уже 133 тыс. требований об удалении публикаций, тогда как в 2020-м их число не превышало 50 тыс., пишет La Croix. Как поведала изданию член Кассационного суда Франции и сотрудник французского органа информационного надзора Arcom Лоранс Пеко-Риволье, подавляющее большинство требований касались детской порнографии, а остальные — оправдания терроризма.



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Правоохранительные органы Франции стали значительно чаще обращаться к интернет-ресурсам с требованиями об удалении интернет-контента, содержащего детскую порнографию или оправдания терроризма: электронная приёмная французского правительства PHAROS, созданная для обработки сообщений граждан о противоправной информации в сети, в 2021 году направила сайтам 133 тыс. таких требований против 50 тыс. по итогам 2020-го, пишет La Croix. По информации французского издания, из этих 133 тыс. требований 118 тыс. касались детской порнографии, а остальные 15 тыс. — «публикаций террористического характера».

Такой резкий рост объясняется в том числе дублированием отдельных публикаций на множестве серверов с целью сохранить к ним доступ, из-за чего властям для удаления одной и той же информации приходится направлять отдельное требование каждому ресурсу, поясняет обозреватель La Croix.

Как подтвердила в беседе с журналистом член Кассационного суда Франции и сотрудница французского Управления по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom) Лоранс Пеко-Риволье, в минувшем году требования PHAROS действительно в девяти случаях из десяти направлялись против детской порнографии. По словам Пеко-Риволье, если детская порнография главным образом размещается на небольших сайтах в даркнете, то публикации с оправданием терроризма, напротив, делаются так, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию, поэтому их обнаруживают даже на самых популярных платформах и у крупнейших провайдеров.

Детскую порнографию французские власти обнаруживают «в самых разных формах», включая видео, изображения и рисунки «как любительского, так и профессионального характера», добавила в своём интервью чиновница. Что же касается контента с призывами к террористической деятельности и оправданием терроризма, его «публикуют организации вроде ИГ* и он чаще всего представляет собой небольшие видео, снятые полупрофессионально», приводит её слова La Croix. Такие ролики состоят «из крайне мощных пропагандистских образов» — в них почти без всякой плавности чередуются «сцены с обезглавливаниями людей и кадры, на которых любящие отцы веселятся с детьми», отметила Пеко-Риволье.

Как пишет La Croix, 7 июня чиновница должна будет приступить к исполнению обязанностей по надзору за платформой PHAROS, следя за тем, чтобы требования об удалении или блокировке контента не приобретали необоснованный характер. По словам самой Пеко-Риволье, удалению должен подлежать лишь тот контент, который в полной мере соответствует данным в законе определениям противоправности — а такое соответствие оказывается очевидным далеко не во всех случаях.

«В том, что касается оправдания терроризма это создаёт нам трудности аналитичекого плана — какие конкретно заявления должны к этой категории причисляться?» — рассказала La Croix чиновница, сославшись на прецедент, с которым пришлось столкнуться её предшественнику в PHAROS. «Это было в период выступлений «жёлтых жилетов» — один пользователь опубликовал изображение террористического характера и написал под ним: «Зачем же так утомляться, если шороху можно навести, всего лишь заблокировав заправки». Это сочли оправданием терроризма, хотя к такого типа контенту эта публикация явно не относилась», — вспоминает она.

В составе Arcom Пеко-Риволье будет помогать команда из десятка специалистов, которые вместе с ней будут изучать «спорные» случаи, а также — поскольку соответствующий контент зачастую отличается предельной жестокостью — штатный психолог, пишет La Croix.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.