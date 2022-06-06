 

Власти Петербурга заменят городские рестораны KFC на новый российский бренд “Братья цыплята”

06.06.2022, 18:57, Разное
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В Санкт-Петербурге решили убрать из города западные сети фастфудов и заменить их российскими аналогами.

Решение было принято в рамках нового закона об импортозамещении для уменьшения давления на работников заведений, которым грозит увольнения из-за ухода компаний из России.

Первым под ребрендинг попал KFC, на месте которого появится новый российский бренд “Братья цыплята”. Меню ресторанов тоже состоит их куриных блюд. Все 20 ресторанов в Петербурге будут трансформированы к концу июля.

Директор “Братьев цыплят” Георгий Фринков заявил, что качество предоставляемой пищи не ухудшится благодаря новой птицеферме за городом, с которой курица быстрее будет попадать в ресторан.

– Наша продукция понравится петербуржцам! Как бы такая вкуснятина не вызвала у них зависимость, ха-ха. Но если к делу, то “Братьев цыплят” ждет много работы, у нас даже в МИДе есть клиенты, там тоже любят курочку, — рассказал ресторатор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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