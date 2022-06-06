Мнение: Убыточная Европа, неинтуитивное с/х и кормёжка школьников насекомыми

1. Торговый баланс Евросоюза с остальным миром рухнул в глубочайший минус за всю историю. Введя санкции, ЕС своими руками обрубил свой же экспорт в Россию. При этом ЕС продолжает покупать нашу нефть и наш газ, причём газ ещё и за рубли. Всё это означает, что теперь нельзя как раньше просто взять и напечатать десятки миллиардов евро и накупить на них российских товаров, экспортировав в Россию инфляцию и сбросив лишнюю денежную массу в наши валютные резервы. А без привычной свободы для печатного станка европейской экономике поплохело.

Отчасти отсюда и непривычная для ЕС высокая инфляция, и нарастающие проблемы европейского сельского хозяйства, которому из-за необходимости сдерживать инфляцию уже невозможно столь щедро, как ранее, раздавать субсидии (вдобавок к росту цен на топливо и удобрения).

Блогер genby пишет про европейский экономический кризис и про вскрывшиеся на его фоне грандиозные махинации в области борьбы с глобальным потеплением (ссылка)

Ситуация, в которой оказалась Европа, становится все сложней. Деньги печатать больше нельзя. QE в прекращают с июля. Долговой рынок при инфляции в 8% и ставке в 2% убыточен на 6% в год. Все с него бегут. Торговый баланс Европы без поставок в Россию ушел в небывалые минуса.

А ведь ещё предстоит куча трат, причем незапланированных. При бюджете Евросоюза в 150 млрд, ЕС в ближайшие пять лет израсходует дополнительно 195 миллиардов евро для избавления от энергетической зависимости от России. Оказалось что на Европейскую армию надо выделять 300 млрд на ближайшие пять лет, какое-то восстановление Украины требует десяток миллиардов в ближайшие месяцы. Не изжит Ковид-19, требующий сотню миллиардов на преодоление последствий. А тут ещё дополнительные расходы Евросоюза, из-за роста цен на энергоносители в 300 млрд только за этот год. А ведь никто не отменял сокращение выбросов двуокиси углерода во всех сегментах европейской экономики на 55% к 2035 году. А ведь что кроется за этой тратой? Энергосбережение, новые зелёные источники энергии, а вот всё не так.

Европейская счётная палата поймала евробюрократов на том, что они не тратят обещанные 20% своего бюджета на климат и внесли в эту строку трат 72 млрд евро в основном за счёт сельхозсубсидий. Палата попросила не врать. “Не все сообщённые расходы, связанные с климатом, в рамках бюджета ЕС на самом деле были актуальны для климатических действий”, – сказала член ЭКА Джоэль Элвингер. “Сельскохозяйственные субсидии составили 80% «климатных» расходов, которые, по словам аудиторов, были неправильно маркированы.”

Вообще, поражает масштаб подлога: больше половины денег на борьбу с изменением климата являются сельхозсубсидиями, да и остальная половина, направляемая в разные фонды борьбы с климатом, тоже наверное идёт на дотации “высокорентабельного” европейского сельского хозяйства. И это кроме прямых сельхоздотаций европейского бюджета.

Положительное сальдо баланса внешней торговли аграрной продукцией Европейского Союза в 2021 году составило 47 млрд евро. Прямые сельхоздотации ЕС составляют 60 млрд евро. Ещё 30 млрд евро в год оказались скрыты под строкой “борьба с изменением климата”.

Интересно, что будет с сельским хозяйством ЕС если его прекратят накачивать деньгами, так же как в СССР. Ведь денег становится всё меньше. И печатать их больше нельзя, и в долг никто не даст при отрицательном долговом рынке. А ведь скоро грядёт технический дефолт России [искусственно организованный финансовыми властями ЕС и США, отказавшимися принимать платежи – О.М.], оттуда прекратится вывоз капиталов. Всякие фонды понесут потери на сотни миллиардов долларов. Новый мировой кризис, более сильный, чем Великая депрессия, всё ближе. А единственный островок спокойствия, единственная в мире самодостаточная держава, в которой не будет энергетического, продовольственного, долгового и финансового кризиса – Россия, ускоренно уплывает от мировой долларовой системы.

2. Профессор Александр Скоробогатов пишет про успехи российского сельского хозяйства и объясняет, почему голод нам не грозит. Удивительно, что Россия кормит не только сама себя, но и многие страны мира, задействуя для работы в с/х намного меньше людей и сельхозтехники, чем это делал СССР (ссылка):

А. Наше с/х растёт от года к году. Земледельцы налегают на выращивание зерновых, а животноводы – на разведение птицы и свиней (остальных видов скота у нас мало, и его поголовье сокращается);

Б. Интересные неинтуитивные факты на фоне упомянутого роста отрасли:

– посевные площади растут исключительно за счет фермерских хозяйств, на долю которых приходится лишь около 15% продукции, в то время как у крупных организаций посевные площади сокращаются;

– парк с/х техники непрерывно ужимается, за десятилетие сократившись на треть;

– наконец, и занятость в сельском хозяйстве падает от года к году.

Иными словами, производство растет рука об руку с сокращением использования всех традиционных “классических” факторов – труда, земли и капитала.

Это могло происходить только за счет роста производительности. Это подтверждает и статистика. За последние десять лет старая техника списывалась убывающими темпами, а новая покупалась темпами возрастающими. Значит, парк сокращается в основном за счёт старых и малополезных единиц, а пополняется, пусть и в меньших количествах, техникой настолько более совершенной, что её меньшее количество способно выдавать больше продукции;

В. Россия с лихвой обеспечивает себя по целому ряду позиций таких как зерно, мясо, растительное масло и рыба. Там, где мы зависим от импорта, эта зависимость не выглядит критичной (самообеспечение на уровне 80-90%). Но есть пара примечательных статей, где самообеспеченность значительно ниже, а именно по фруктам (42.4%) и соли (65.5%);

Г. Внушительная часть продовольственных товаров к нам поступает от стран, не вводивших против нас санкций, например, чай из Бразилии, Индии и Китая, кофе из Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, фрукты из Турции, Марокко, Южной Африки и Египта, другие продукты типа соли из стран Ближнего Зарубежья.

Запад же в основном поставляет нам готовую продукцию, которая может быть критична для разнообразия и качества нашего рациона, но никак не для выживания. Российский сыр и крымское вино едва ли заменят французские аналоги, но, памятуя фактический режим санкций в последние восемь лет, последние скорее подорожают, чем исчезнут полностью.

Потенциально более важными для нас являются поставки биотеха – семян и племенных животных. Здесь развитые страны традиционно фокусируются на наукоемкой продукции, где они достигли прогресса, до которого нам пока далеко. Но о перекрытии нам этих поставок речь пока не идет, и, учитывая озвучиваемые в тамошней печати опасения насчет нехватки продуктов и инфляции, вряд ли зайдет;

Д. Хотя мы и обеспечиваем себя основными видами продовольствия, продуктовая инфляция по итогам этого года может оказаться значительной. Причиной будет ее импорт. В остальном мире и в развитых странах, в частности, ситуация с продовольствием хуже и оно будет дорожать. Значит, для наших производителей иностранные рынки будут интереснее внутренних и они продолжат наращивать на них свое присутствие, одновременно поднимая внутренние цены. Если что и может сдержать этот процесс, то такая малоправдоподобная в нынешних реалиях вещь как санкции на наш с.х. экспорт.

Резюмирую: Россия, при всех перипетиях мирового продовольственного рынка, это последняя страна, которой угрожает голод, но цены в наших продуктовых магазинах еще покусаются.

3. Африканизирующаяся Европа перенимает африканские пищевые привычки. Поскольку взрослых людей довольно сложно заставить питаться жуками и личинками, британские власти начали ставить эксперименты на детях (ссылка):

Столовые четырех начальных школ Уэльса в Британии порадуют своих учеников блюдами с насекомыми: по задумке авторов эксперимента, такой поход должен привести малышей к мысли, что «альтернативные белки» не что-то из будущего, а объективная реальность, способная спасти население Земли от голода.

– Мы хотим, чтобы дети думали об альтернативных белках как о реальности, а не просто как о еде возможного будущего, – заявили авторы инициативы.

Ученые отметили, что выращивание насекомых по сравнению с птицефабриками на три четверти сокращает выбросы парниковых газов, а получаемый продукт богат белком, витаминами и микроэлементами.

Авторы инициативы с сожалением признали, что на сегодняшний день употребление в пищу насекомых в Британии не является традиционным, но они очень надеются изменить ситуацию в течение нескольких лет. Особенно на фоне грядущей ситуации с недостатком продуктов питания.

Согласно статистике, на сегодняшний день насекомые составляют часть рациона около двух миллиардов человек на Земле. В ближайшее время в их число могут войти граждане великой некогда Британии, сообщает walesonline.

– Все исследования показывают, что цельные насекомые вызывают отвращение, но измельченные в продуктах питания они воспринимаются нормально, – пояснили ученые.