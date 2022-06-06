Задержан коловший иглой людей в ночных клубах злоумышленник

Французские правоохранители задержали предполагаемого преступника, который наносил травмы жертвам иголками в ночных клубах и на различных фестивалях, сообщают СМИ.

Случаи нападения с иглой фиксировались во Франции, Британии, Нидерландах и Бельгии, с начала 2022 года зарегистрировано не менее 100 случаев, пишет CBS.

Подозреваемого задержали в Тулоне, ему 20 лет, обвинение уже предъявлено. Все жертвы чувствовали тошноту, головокружение, место укола же они обнаруживали после инцидента. Большинство жертв – молодые женщины.

Всем пострадавшим советуют сдать тесты на ВИЧ и гепатит. Отмечается, что пострадавшим во Франции женщинам все же не вводили токсичные вещества и наркотики.

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