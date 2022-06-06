Эксперты: Экологическую культуру россиян повышают участие в субботниках и экопроекты

Стартовал проект «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей», направленный на развитие экологической культуры населения, россияне стали активнее сортировать мусор и участвовать в субботниках, рассказала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

«Социологи фиксируют активное вовлечение россиян в экологическую повестку: 4% наших граждан уже отказались от полиэтиленовых пакетов, 6% сдают опасные отходы в специальные пункты приема, а 32% участвуют в субботниках и мероприятиях по уборке территорий. Но важно делать не только масштабные акции, нужно вовлекать людей в экологические проекты, формировать привычки, которые будут менять жизнь каждого человека, а значит и развивать экологическую культуру в России. Одним из таких проектов и станет «Экософия», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул актуальность запроса на запуск экологического проекта в линейке конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Почти половину россиян можно отнести к тем, кто вовлечен в ту или иную регулярную практику ответственного потребления, а каждый четвертый житель России стал больше думать об экологии из-за пандемии. В ответ именно на этот запрос общества на президентской платформе «Россия – страна возможностей» сегодня стартует новый проект «Экософия». Это проект для активных людей с новым типом мышления, для людей, которые задумываются о влиянии своих сегодняшних действий на ближайшее будущее», – рассказал он.

Соорганизатором проекта «Экософия» стал Российский экологический оператор. Его генеральный директор Денис Буцаев отметил, что важно начинать развивать общую экологическую культуру.

«Благодаря экопросветительским программам большее количество людей переходит к новой культуре потребления. Это касается и нашего основного направления работы – введения сортировки твердых коммунальных отходов. Наша компания – Российский экологический оператор – всячески поддерживает проекты, направленные на развитие экологической культуры, и мы рады, что будем реализовывать проект «Экософия» вместе с президентской платформой», – добавил Буцаев.

Чтобы участники могли наблюдать за своим развитием в рамках сезона, в проекте будут формироваться личные рейтинги. Их основой станут баллы, которые участники заработают за изучение материалов и выполнение заданий от партнеров проекта, а лидеры экорейтинга будут приглашены к участию в полуфинальных мероприятиях, которые будут проходить в разных регионах страны.

В рамках мероприятия, посвященного старту проекта «Экософия», спикеры также обсудили возможности для активных участников и победителей. По словам первого экотренера в РФ Романа Саблина, экологистам – людям, которые разрабатывают и реализовывают экологические проекты, а также тем, кто своим примером вовлекает людей в экологичный образ жизни, очень нужна медийная активность. «Это позволит привлечь к идее ответственного потребления еще больше людей. А освещение активности на федеральном уровне – в самых популярных общественно-политических и профильных изданиях – обеспечит для экологистов социальный лифт – как раз то, что и является основной идеей президентской платформы «Россия – страна возможностей», – отметил Саблин.

Кроме этого, 1000 участников проекта «Экософия» смогут поехать в эколого-промышленные экспедиции по программе «Больше, чем путешествие», все активные участники смогут получить востребованные знания по экопрофессиям будущего. В рамках полуфинальных мероприятий будет возможность пройти консультации по карьерным траекториям от экспертов и наставников проекта. Также в ближайшее время планируется реализация отдельного совместного спецпроекта «Экософии» и Российских студенческих отрядов.

Также в рамках мероприятия были подписаны соглашения о сотрудничестве с ППК «Российский экологический оператор», ФГБУ «Информационно-аналитический центр заповедного дела», Всероссийским обществом охраны природы, ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей, и АНО «АртМедиаОбразование».

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