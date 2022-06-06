 

Пляжный сезон открылся в парках Москвы

06.06.2022, 18:36, Разное
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В российской столице установилась долгожданная летняя погода. Столбик термометра уже превышает отметку в 20 градусов, поэтому можно смело собираться на пляж. К слову, для полноценного отдыха жителя города совершенно не обязательно покидать его. В Москве стартовал пляжный сезон.

Жители и гости столицы могут насладиться не только песчаными берегами водоемов, но и открытыми бассейнами в парках, подведомственных Департаменту культуры Москвы. В некоторых зонах отдыха плавать можно и нужно. Кроме того, горожан порадуют пляжные игры: волейбол, настольный теннис, детские площадки.

Сразу два летних бассейна открылись в парке “Сокольники”. Там посетители смогут поиграть в пинг-понг, покачаться на пляжных качелях, посетить лаундж-зону. Для них также работает кафе с верандой. График работы зависит от погоды, вход платный, билеты можно приобрести на полдня или целый день. По выходным здесь будут проходить пляжные вечеринки.

Еще одна территория для москвичей доступна у Путяевского пруда. На широком берегу созданы все необходимые условия для купания: раздевалки, пост охраны, спасательный и медицинский пункты. Посетить зону отдыха можно вплоть до 31 августа ежедневно с 09:00 до 21:00. Кроме того, на пруду работает вейк-парк для занятий воднолыжным спортом.

Поплескаться в понтонных бассейнах можно в парке “Фили” К слову, они расположены на набережной Москвы, поэтому вода подается непосредственно из реки. Естественно, она проходит систему фильтрации и подогрева. На территории доступны лежаки, два взрослых бассейна по полтора метра глубиной и один детский до 60 сантиметров. Бассейны работают 10:00 до 21:00, вход платный.

В парке “Терлецкая дубрава” оборудован песчаный пляж. Купаться в пруду запрещено, однако посетители смогут позагорать или построить замки из песка. На берегу работает раздевалка. В ландшафтном парке “Митино” на берегу Пенягинского пруда также можно отдохнуть без купания в воде. Рядом работает кафе. С берега можно посмотреть на лебедей и уток.

Получить красивый загар, не залезая в воду жители Москвы могут и в парке “Северное Тушино”. Насладиться столичной природой и свежим ветерком возможно в зоне отдыха “Покровский берег” на Химкинском водохранилище. Там же на песчаном пляже “Левобережье” уже можно искупаться. Для посетителей доступны теневые навесы и спортивные площадки.

Для самых маленьких москвичей в детском парке имени Прямикова работает водно-песочная площадка. Это игровой комплекс, где можно проводить эксперименты с водой и наглядно изучать простейшие законы физики. Также жители столицы могут отдохнуть у в Лианозовском парке, парке “Красная Пресня”, а также посетить “Борисовские пруды”.



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