Марка Skoda вывела на тесты обновленный хетчбэк Scala

Известный автомобильный бренд Skoda готовится к выпуску новой модели Scala в кузове хетчбэк.

В настоящее время прототип модели уже проходит тестовые испытания, после чего планируется начать серийный выпуск модели. Вместе с тем фотошпионы запечатлели новый экземпляр, который сохраняет защитную пленку. Автомобиль обладает современным видом, модернизированной оптикой, стильными бамперами и улучшенной решеткой радиатора.

Для задних кресел предусмотрели больше свободного пространства. Кроме того, новая модель станет более производительной. Остальные характеристики о модели Scala в версии хетчбэк озвучат после официального выхода на рынок.