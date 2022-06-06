 

Марка Skoda вывела на тесты обновленный хетчбэк Scala

06.06.2022, 18:30, Разное
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Известный автомобильный бренд Skoda готовится к выпуску новой модели Scala в кузове хетчбэк.

В настоящее время прототип модели уже проходит тестовые испытания, после чего планируется начать серийный выпуск модели. Вместе с тем фотошпионы запечатлели новый экземпляр, который сохраняет защитную пленку. Автомобиль обладает современным видом, модернизированной оптикой, стильными бамперами и улучшенной решеткой радиатора.

Для задних кресел предусмотрели больше свободного пространства. Кроме того, новая модель станет более производительной. Остальные характеристики о модели Scala в версии хетчбэк озвучат после официального выхода на рынок.



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