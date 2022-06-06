 

Какое лицемерие: петербуржцы раскритиковали слова Беглова о решении проблем экологии

06.06.2022, 18:30, Разное
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Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем эколога, отметив, что Смольный «решил сложные экологические проблемы».

Это заявление вызвало недоумение у петербуржцев, потому что реальная ситуация в городе не соответствует сказанному градоначальником.

В частности, активисты назвали слова Беглова «баяном на похоронах».

Пользователи в соцсетях тоже отреагировали на поздравление градоначальника, напомнив ему об экологических проблемах, возникших в результате неудачной мусорной реформы нынешней зимой.

С тех пор проблемы с вывозом отходов не только не решились, но и приобрели катастрофические последствия. В городе растет популяция крыс и антисанитария, что чревато возникновению инфекционных заболеваний.

Ситуация усугубляется в том числе из-за нежелания чиновников работать над ней, убеждены горожане. Все это лишний раз вынуждает их требовать смены губернатора.



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