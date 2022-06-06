 

Россия и Китай подписали соглашение о совместном использовании ядерной ракетной базы на Луне

06.06.2022, 17:57, Разное
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Министр обороны Сергей Шойгу и его китайский коллега Вэй Фэнхэ договорились о совместном использовании лунной базы КНР для размещения стратегических ядерных ракет сроком на 99 лет.

Первые «Калибры» с ядерными боеголовками будут развёрнуты на лунной поверхности уже в 2023 году.

Как отмечают в ведомстве, ракеты лунного базирования имеют более высокую дальность поражения, а также полностью неуязвимы для систем ПРО, поскольку падают на цель практически отвесно, в то время как противоракетные системы рассчитаны на уничтожение снарядов, летящих вдоль земной поверхности. Скорость лунного «Калибра» в момент столкновения с целью может составлять до 75 махов.

Первые три ракеты, которые будут установлены на Луне в январе 2023 года, уже начали готовить к отправке в космос. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин лично написал белой краской на них слова «За Луганск», «За Донецк» и «За Тайвань».

– Сотрудничество между РФ и КНР в военной сфере уже выходят за рамки земной поверхности. Наша лунная ракетная база будет первым в мире внеземным ядерным объектом. В ближайшее время аналогичные станции предполагается разместить на Марсе, Венере и других планетах, которые подвергаются необоснованным попыткам незаконно экспансии со стороны американских компаний. Аналогов такому оружию нет ни у кого в мире, а США понадобится ещё 20 лет, чтобы построить батут, на котором их ядерные ракеты смогут достигнуть Луны, – заявил Рогозин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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