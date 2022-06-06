Винтажные аксессуары, эксперименты с прической и другие секреты создания сногсшибательного летнего образа

Следить за новыми трендами для создания эффектных образов — это правильно. Но следует помнить, что погоня за модой влечет за собой негативные последствия. Первое — это постоянная трата денег на трендовые вещи. Второе — потеря собственной индивидуальности. Ведь подражая другим, мы теряем себя.

Чтобы создать красивые и гармоничные образы на лето, а также подчеркнуть свою индивидуальность, возьмите на вооружение следующие советы.

Проведите ревизию

Этот совет кажется банальным, но зачастую его зря игнорируют. Согласитесь, что тяжело составить новые образы, когда толком не знаешь, что есть в шкафу. Чаще всего активно эксплуатируются лишь несколько вещей — а об остальных мы и не помним и не принимаем их во внимание.

Поэтому, прежде чем отправляться в магазин за покупками, стоит провести ревизию и попробовать создать образы из вещей, имеющихся в наличии. Создайте интересные сочетания с перекликающимися на изделиях цветами. Например, блуза в бело-синюю клетку подойдет к синим брюкам.

Вы также можете обратить внимание на принты. Сейчас разрешается сочетать в одном образе два или три принта. Только желательно, чтобы изделия с разными узорами совпадали в плане цветовой гаммы.

Используйте винтажные аксессуары

Допустим, у вас есть капсульный гардероб, состоящий из базовых предметов одежды. Вещи хорошо сочетаются между собой, но вы уже успели перепробовать разные комбинации, поэтому привычные образы вам порядком поднадоели.

В таком случае на помощь придут аксессуары. Например, вы можете добавить нотку ретро с помощью винтажных украшений: сережек, колье, браслетов. Рассмотрите дизайнерские и хенд-мейд изделия: они подчеркнут вашу индивидуальность и сделают любой образ более эксклюзивным.

Выберите подходящие цвета

При выборе одежды ориентируйтесь не только на свою фигуру (для подбора удачных фасонов вещей), но также и на внешность: цвет глаз, цвет волос, тон кожи. Например, если вы загорелая, то белоснежные вещи будут только украшать образ, а вот если у вас очень белая кожа, то рискуете «слиться» с одеждой и испортить лук.

Если вы блондинка с голубыми или серыми глазами, то отдавайте предпочтение одежде холодных оттенков: зеленому, синему, серому и т. д. Очень эффектно будет смотреться образ тотал блэк.

А вот брюнетки, шатенки и рыжие смело могут носить вещи теплых оттенков, включая желтый, оранжевый, персиковый, красный и т. д.

Практикуйте многослойность

Чтобы создать оригинальный образ в уличном стиле, практикуйте многослойность. Суть заключается в том, чтобы уже имеющиеся в наличии вещи скомбинировать между собой так, как вы не делали этого раньше. Например, если вы наденете сарафан на бретелях на футболку, сверху набросите тренч, то привычные вещи будут смотреться совсем иначе.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Учитывайте свою комплекцию при составлении многослойных образов. Все дело в том, что чем больше одежды, тем более утяжеляется силуэт. Это хороший способ скрыть худобу. Если вы очень стройная, тогда можете не ограничивать себя в количестве вещей в контексте одного образа. Если же вы комплексуете по поводу лишнего веса, то будьте осторожны с многослойными образами. Можно скомбинировать четыре вещи в одном наряде, но никак не больше, чтобы не выглядеть полнее, чем вы есть на самом деле.

Экспериментируйте с прической

Не только одежде является частью образа, но также и прическа, и макияж. Укладка важна: она может как украсить, так и испортить лук. Здесь важно запомнить простое правило. Официальные наряды хорошо сочетаются с официальными строгими прическами, а неформальная одежда — с чуть небрежными укладками. Если вы собираетесь на деловую встречу, то лучше сделать гладкий пучок, пригладив волосинку к волосинке. Если же вы собираетесь просто в магазин, то не страшно, если из пучка будут выбиваться отдельные прядки. Наоборот, это сделает ваш образ менее формальным.

Экспериментируйте с разными прическами, чтобы сделать луки более гармоничными.

Вместо заключения

Следует помнить фразу о том, что не одежда украшает человека, а человек — одежду. Если вы будете излучать оптимизм и уверенность в себе, то любой ваш образ будет выглядеть привлекательно и гармонично. Вот, почему при создании луков так важно подбирать те вещи, которые нравятся именно вам. То же самое касается прически и макияжа. Вот и весь секрет создания красивых образов.