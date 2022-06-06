Закрыли очередной канал связи — Москва раскритиковала Запад за срыв визита Лаврова в Сербию

Три европейские страны не дали самолёту министра иностранных дел РФ пролететь над своей территорией на пути в Сербию, пишет The Guardian. Он направлялся туда на переговоры с президентом страны Александром Вучичем. Из-за этого визит пришлось отменить.



AP

Россия раскритиковала Запад за то, что министру иностранных дел Сергею Лаврову пришлось отменить свой визит в Сербию, когда окружающие её страны закрыли своё воздушное пространство для его самолёта, пишет The Guardian.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что тем самым они закрыли «очередной канал связи».

Лавров летел в Белград на переговоры с президентом страны Александром Вучичем, но Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для его самолёта. «Способностью к телепортации наша дипломатия ещё не овладела», — так прокомментировали этот инцидент в МИД России.

Сербия находится в двоякой позиции: она стремится в ЕС, но при этом у неё инстинктивный союз с Россией. У Сербии и РФ тесные исторические, религиозные и культурные связи, и Москва помогает Сербии в рамках ООН, блокируя инициативы о независимости Косова.

Сербия при этом зависит от российских нефти и газа, она не присоединилась к западным санкциям против Москвы. Кроме того, они договорились, что РФ будет и дальше поставлять природный газ Сербии, тогда как другие европейские страны отказались платить за него в рублях.

В апреле Вучич обвинил Украину и ещё одну европейскую страну в том, что с их стороны поступали ложные сообщения о минировании самолётов Air Serbia, пишет The Guardian.