Новая серия массовых убийств в США толкает конгресс к оружейной реформе

Минувшие выходные в США пополнили печальную статистику: в городах Филадельфия, Чаттануга и Финикс сообщают о стрельбе в людных местах, в каждом случае есть погибшие. Как отмечает ABC News, с начала года задокументировано уже 239 подобных инцидентов, в стране звучат призывы к ужесточению оружейного законодательства.

По данным полиции, три человека погибли и по меньшей мере дюжина получила ранения, когда на Саут-стрит, одной из популярных улиц Филадельфии, раздались выстрелы.

ДАНИЭЛА АУТЛО, комиссар полиции Филадельфии: Вчера был чёрный день для Филадельфии. И когда многие из нас гуляли и наслаждались прекрасной погодой, в очень популярном у горожан и туристов месте отдыха произошли ужасающие и немыслимые вещи.

Там, где собрались сотни людей, незадолго до полуночи несколько человек открыли стрельбу, пишет полиция.

По заявлениям правоохранительных органов, один полицейский выстрелил в нападавшего, после чего тот бросил оружие и сбежал.

Д. Ф. ПЕЙС, инспектор полиции Филадельфии: На месте найдено как минимум две единицы огнестрельного оружия, одна с магазином повышенной ёмкости.

Кроме того, по данным полиции, этой ночью стрельба произошла в городе Чаттануга, штат Теннесси, погибли три человека.

СЕЛЕСТ МЁРФИ, начальница полиции города Чаттануга: Подтверждено три смерти, две от огнестрельных ранений, одна от травм, полученных от удара автомобиля.

Эти два инцидента — лишь продолжение серии массовых убийств с применением огнестрельного оружия. Десять афроамериканцев были убиты в супермаркете в Буффало, штат Нью-Йорк, 19 детей и два учителя — в начальной школе в Ювалде, штат Техас. А в субботу утром в Финиксе произошла стрельба в торговом центре: сто человек собрались, по-видимому, чтобы весело провести время, девять из них получили ранения, погибла 14-летняя девочка.

Исследовательская организация Gun Violence Archive насчитала 239 инцидентов со стрельбой по скоплению людей с начала года. Многие теперь призывают законодателей принять меры. Сенатор-демократ Крис Мёрфи рассказал CNN, что, по его мнению, конгресс, как никогда ранее, близок к согласию касательно оружейной реформы.

КРИС МЁРФИ, сенатор США: Мне никогда прежде не доводилось участвовать в настолько серьёзных переговорах, за столом стало больше республиканцев, которые говорят об изменении нашего оружейного законодательства.

Семьи погибших и выживших в инцидентах в Буффало и Ювалде на следующей неделе встретятся с одним из комитетов палаты представителей на Капитолийском холме. Они попытаются привлечь внимание к тому огромному горю, которое приносит вооружённое насилие.



Фейт Абубей, ABC News, Вашингтон.

Дата выхода в эфир 05 июня 2022 года.