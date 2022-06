Мнение: Американские ястребы разлюбили Украину

Американские ястребы из Heritage Foundation (Фонд «Наследие»), одного из главных неоконсервативных аналитических центров Америки, выступили с резкой критикой отправки военной помощи на Украину. Они считают, что это против интересов США.

Накануне голосования в Палате представителей Конгресса США по пакету военной помощи Украине исполнительный директор Heritage Джессика Андерсон сказала: «Этот предлагаемый пакет помощи Украине отнимает деньги на приоритетные нужны американского народа и опрометчиво отправляет доллары наших налогоплательщиков безответственному иностранному государству».

Напомнив, что всего двумя месяцами ранее Конгресс одобрил пакет помощи на сумму 13 млрд. долларов, в «Наследии» отметили, что «пакет помощи Украине ставит Америку на последнее место», сыграв на контрапункте с лозунгом «America first».

Несмотря на то, что пакет военной помощи Украине размером в 40 млрд. долларов был все же одобрен Конгрессом США, критическая позиция «Наследия», лидера неоконов с глубокой «ястребиной» историей, свидетельствует о наметившемся переломе в отношении американских элит к событиям на Украине. В свое время Heritage Foundation поддержал вторжение США и их союзников в Ирак и никогда не менял своей позиции – несмотря на то, что в Ираке не было найдено никакого оружия массового уничтожения. «Наследие» также было постоянным сторонником присутствия американских войск в Афганистане, штампуя доклады с такими заголовками, как «Афганское обозрение показывает, что наращивание численности войск работает» и «Поддерживайте импульс в Афганистане».

Совершенно иначе неоконы «Наследия» относятся к военной помощи Украине. «Одобрение Конгрессом раздутого и поспешного пакета помощи Украине на прошлой неделе показало, насколько наши лидеры оторваны от народа и наших проблем». – сказал президент «Наследия» Кевин Робертс в интервью The New York Times. Прагматичная позиция «Наследия» отражает начало глубоких перемен в настроении американских элит. Один из лучших американских экспертов по России, вице-президент Kissinger Associates Томас Грэм написал уже целую серию статей, в которых призывает стремиться к компромиссу c Россией и учету ее интересов. Томас Грэм считает возможным дипломатическое урегулирование украинского конфликта даже после начала спецоперации Z.

В интервью российскому агентству РБК Грэм напомнил, что еще до начала военных действий в Украине вместе с коллегами предложил формулу, которая «могла бы удовлетворить требования в области безопасности как России, так и Украины, и стран НАТО, и США». Среди этих предложений были мораторий на расширение НАТО на продолжительный период, инициирование серии серьезных переговоров по урегулированию замороженных конфликтов в Европе и модернизация Хельсинкского соглашения 1975 года.

По словам Грэма, на достижение соглашения могло уйти несколько лет. «В конце концов, во время холодной войны в 1975 году СССР и Запад смогли договориться о создании Хельсинкских соглашений, на это ушло три года. Не понимаю, почему мы не могли бы повторить этот опыт сейчас», – подчеркнул он, заметив, что после начала военной операции такие переговоры могут проводиться «гораздо жестче из-за разрушения доверия между западными столицами и Москвой». Томас Грэм вовсе не является другом России. В конце 80-х он написал статью «Мир без России», в которой прогнозировал приход к власти в Российской Федерации жесткого и прагматичного лидера, который попытается вернуть своей стране статус великой державы, но его замыслы потерпят крах, страна скатится в ряд держав третьего мира и, возможно, распадется. «Нам следует серьёзно и систематически думать о возможности мира без России», – резюмировал он.

Прогноз Томаса Грэма о распаде РФ не оправдался, но это не означает, что он и его коллеги по аналитическому цеху прекратили «серьёзно и систематически думать о возможности мира без России». Просто они предлагают достичь этой цели иным путем – добившись прекращения наступления ВС РФ в Украине и затащив нашу страну в трясину длительных дипломатических переговоров, во время которых ВСУ получат возможность восстановить и приумножить свой боевой потенциал.

Нынешний шеф Томаса Грэма Генри Киссинджер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, изложил именно такое видение ситуации. Он сказал, что продолжающийся конфликт между Россией и Украиной может изменить мир не в пользу стран Запада. «Стороны должны быть привлечены к мирным переговорам в течение следующих двух месяцев. Иначе мы столкнемся с ситуацией, когда Россия может полностью разорвать свои связи с Европой и искать постоянного союза в другом месте. Это отбросит нас на десятилетия назад. Мы должны стремиться к долгосрочному миру», – сообщил ветеран американской дипломатии.

По словам Киссинджера, Запад должен прекратить попытки нанести «сокрушительное поражение российским силам на Украине», поскольку это будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности на европейском континенте. Он отметил, что Россия больше 400 лет была неотъемлемой частью Европы и гарантом европейской структуры баланса сил, поэтому нельзя «подталкивать Россию к постоянному союзу с Китаем». Заметим, что Киссинджер и его заместитель ни слова не сказали о необходимости денацификации и демилитаризации Украины. А без решения этой проблемы мира в Европе не будет.

Позиция Киссинджера и его команды на данный момент не является мейнстримом на коллективном Западе. Но в западной прессе все чаще стали проскакивать «наезды» на Киевский режим. Так, The Washington Post в редакционной статье пишет, что украинская русофобия до добра не доведет. «Литературный национализм, как и другие формы культурной цензуры, порождает историческое невежество, подавляет критическое мышление и препятствует международному взаимопониманию», – пишет издание, являющееся рупором либеральной Америки, осуждая «попытки [украинских] ультранационалистов вычеркнуть Александра Пушкина из украинской исторической памяти и культурной жизни». Чем успешней развивается наступление союзных войск РФ и республик Донбасса на Украине, тем слышней будут голоса умных аналитиков западного мира, призывающих к компромиссу и переговорам с Россией.

Но если мы хоть на миг забудем о том, что Запад принципиально и безоговорочно недоговороспособен и рвет любые соглашения даже со своими союзниками, к числу которых Россия не относится, когда эти соглашения становятся обременительными, мы попадемся на удочку и дадим себя обмануть продвинутым западным аналитикам вроде Томаса Грэма, которые никогда не перестанут «серьезно и систематически думать о мире без России».

