В России начали разработку защиты космонавтов от жесткого излучения

Российские ученые начали разрабатывать средства защиты космонавтов от космических лучей и вспышек на солнце на полярной орбите, говорится в докладе директора Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП РАН) академика Олега Орлова.

«На полярной орбите повышается риск воздействия галактических лучей, но работа по созданию средств защиты от них ведется. Разрабатываются средства дозиметрического контроля тяжелых частиц, как индивидуальные, так и общие, в сочетании с исследованием реального влияния галактических лучей на различные органы человеческого организма», – цитирует доклад ТАСС.

Он уточнил, что сейчас этот вопрос изучается, и средства, которые позволили бы нивелировать этот фактор, находятся в разработке.

Академик указал на возможность нивелировать риск влияния на космонавтов протонов в результате солнечных вспышек, в том числе с помощью прогнозирования подобных событий.

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