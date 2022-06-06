Хуснуллин подвел итоги всероссийского голосования за объекты благоустройства

Наибольшую поддержку во время всероссийского голосования с участием 10,7 млн человек получили два парка в Свердловской области – «Преображенский» и «Уралмаш», парк Достижений в Краснодарском крае, проспект Октябрьской Революции в Ставрополе, а также сквер Ветеранов Магнитки в Магнитогорске, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, помощью единой федеральной платформы для голосования жители РФ могли высказать свое мнение, какие парки, набережные, скверы и другие общественные пространства следует благоустроить в первую очередь. Участниками голосования стали 10,7 миллиона человек.

«Победившие в прошлом году объекты, а это около 2,4 тыс. территорий, успешно реализуются. Несмотря на поздно начавшийся строительный сезон, порядка 250 объектов уже сданы, остальные будут реализованы в этом году. Люди видят отдачу от проекта и продолжают участвовать в нем. Благодаря этому по сравнению с прошлым годом проголосовало на 1 миллион человек больше», – приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства России.

Он добавил, что в этом году граждане могли выбирать дизайн-проекты территорий для благоустройства – парков, скверов и набережных, также появилась и новая категория «Дворовые территории».

Хуснуллин назвал объекты, которые (среди 5 тыс., выставленных на голосование) получили наибольшую поддержку россиян. Это два парка в Свердловской области – «Преображенский» и «Уралмаш», парк Достижений в Краснодарском крае, проспект Октябрьской Революции в Ставрополе, а также сквер Ветеранов Магнитки в Магнитогорске.

Вице-премьер отметил регионы, в которых граждане голосовали наиболее активно: Оренбургская, Самарская, Свердловская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ставропольский край, Республика Калмыкия, Краснодарский край и Республика Тыва, Ненецкий автономный округ.

Голосование проходило второй год подряд. Принять в нем участие могли все жители РФ старше 14 лет на онлайн-платформе с использованием портала госуслуг или обратившись к волонтерам. В этом году проекту помогали более 51 тыс. добровольцев, то есть удалось привлечь на 60% больше людей, чем в прошлом году.

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