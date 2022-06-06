Собянин рассказал о капремонте крупных больниц Москвы

Власти российской столицы сегодня активно занимаются модернизацией городских медицинских центров. Работы уже проведены в восьми корпусах Боткинской больницы, еще 11 зданий ожидают своей очереди на капитальный ремонт.

Так, в 2022 году работы начнутся в педиатрическом корпусе Морозовской больницы и корпусе больницы имени Вересаева. Об обновлении столичной медицинской инфраструктуры рассказал глава города Сергей Собянин. По его словам, мэрия ставит перед собой задачу создать современные многопрофильные стационары.

Важно отметить, что капремонт учреждений здравоохранения не только повысит уровень комфорта для пациентов, но и позволит специалистам внедрить новые методы диагностики и лечения. Так, например, в педиатрический корпус Морозовской детской больницы установят необходимую аппаратуру, в том числе, для современной диагностики и реанимационной терапии.

В корпусе больницы имени Вересаева, по словам градоначальника, после модернизации расположатся хирургические и терапевтические отделения. Сергей Собянин также уточнил, что в Боткинской больнице продолжается ремонт еще двух зданий. В одном из них будет Московский городской урологический центр, в другом – отделение хирургии.

Кроме того, работы в восьми корпусах уже завершены. Капитальный ремонт провели в центре амбулаторной онкопомощи, межокружном нефрологическом центре, в зданиях отделений хирургии и гемотологии, а также в корпусе для пациентов, которым требуется паллиативная помощь.

“В целом по городу в этом году планируем отремонтировать еще 11 зданий”, – подчеркнул Сергей Собянин.

К слову, в прошлом году капитальный ремонт охватил корпуса медицинских учреждений Москвы общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Обновленные клиники уже принимают своих пациентов. В текущем году ремонтные работы охватят еще 80 тысяч квадратов.

Так, после модернизации педиатрического корпуса Морозовской детской городской клинической больницы, пациенты смогут получить здесь все виды помощи. Палаты сделают маломестными, а в общих зонах оборудуют игровые. Кроме того, в здании откроют семейную комнату для отдыха родителей, находящихся на лечении с детьми.

Корпус №8 больницы имени Вересаева, представляет собой семиэтажное здание площадью более десяти тысяч квадратных метров, построенное в 1971 году. В рамках масштабной программы по модернизации медучреждения здесь также построят новый скоропомощной стационарный комплекс. Для пациентов оборудуют маломестные палаты. В корпусе откроются терапевтические отделения для самых современных видов лечения.