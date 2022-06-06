 

Кроссовер EXEED TXL может получить в РФ более мощный 2,0-литровый двигатель в 2022 году

06.06.2022, 17:06, Разное
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Сегодня стало известно о возможности поступления в Россию нового кроссовера EXEED TXL, оснащенного 2-литровым агрегатом.

Такие данные получены исходя из сведений в ОТТС, позволяющих приступить к реализации техники. Под капотом EXEED TXL предполагает 2-литровый турбированный двигатель с мощностью 197 л.с. Вместе с тем предшествующая версия кроссовера предполагает улучшенную мощностью до 249 л.с. Вместе с тем кроссовер сохранит прежний дизайн кузова и салона.

В компании пока не называют точные сроки поступления новой комплектации паркетника EXEED TXL, но один из экземпляров уже обнаруживали на столичной парковке. Цена кроссовера будет озвучена после выхода в продажу.



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