 

Иноагент Олег Кашин спустил с лестницы украинского посла, предлагавшего ему переехать в Киев

06.06.2022, 16:57, Разное
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Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 6 июня был госпитализирован в одну из лондонских больниц с многочисленными травмами.

Как рассказал полиции потерпевший, его избил признанный в России иностранным агентом журналист Олег Кашин, которому он предложил вступить в украинское гражданство и переехать в Киев.

– Я пришёл к Кашину с конструктивным разговором – хотел рассказать ему о возможности стать гражданином нормальной страны, которая скоро будет в ЕС. Но этот варвар обматерил меня на своей свиномове, несколько раз ударил по голове, а потом и вовсе спустил с лестницы. Надеюсь, скоро этого так называемого журналисты выкинут из Лондона и вернут в Россию, – заявил Пристайко.

Как сообщил официальный представитель Скотланд-Ярда, в настоящий момент проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Состояние посла Украины не вызывает опасений у врачей, уже через две-три недели он сможет вернуться к исполнению своих обязанностей.

Сам Кашин обвинил Пристайко в провокации и в своём Telegram-канале опубликовал альтернативную версию произошедшего:

– Рано утром пришёл какой-то опухший мужик и стал ломиться в мой дом. Сначала требовал налить ему стакан, потом предложил стать гражданином Украины и переехать в Киев. Насколько я понял, он с местными украинскими активистами всю ночь пил, а под утро его потянуло на подвиги. Ну я и выпроводил его, с убогими не пью. Так он шёл по улице и падал, шёл и падал. Пальцем я этого Пристайко не трогал, – написал Кашин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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