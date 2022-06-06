Для чего нужны топливные карты?

Все больше АЗС переходят на безналичный расчет. Одно дело, если владелец машины расплачивается сам. А как быть в ситуации, если у компании большой автопарк и на заправках расплачиваются водители? Для этого и были придуманы топливные карты https://gpc-store.ru/spisok-kart/ .

Топливные карты: что это такое и зачем они нужны?

Наверное, водители со стажем еще не забыли то время, когда они получали на руки талоны на топливо. По ним можно было заправиться и продолжать свой путь. Каждый водитель получал определенное количество талонов, которые хватали на один рейс. Все было заранее рассчитано.

Современные предприниматели используют что-то похожее. Только бумажные талончики ушли в прошлое, и сегодня выдаются пластиковые карточки с чипом. Они идентичны банковским, только с их помощью расплатиться можно на заправке и больше нигде такую карту не примут.

Талоны сегодня также применяются, то происходит это крайне редко. Если компания расплачивается талонами, то позже оператор АЗС сдает их в бухгалтерию, где и проводится учет.

Топливные карты – вариант безналичного расчета, который пользуется бешеной популярностью. На карте хранится информация о количестве литров, которые можно заправить. Некоторые владельцы устанавливают лимит на день и если лимит превышен, то расплатиться картой не получится.

Если талоны – это одноразовый способ оплаты, то карты не имеют срока годности. Ими можно расплачиваться на протяжении долгого времени. Как только компания перестанет перечислять деньги на карту, она будет закрыта.

Наличие топливной карты позволяет контролировать топливо и отслеживать, сколько раз заправлялся водитель. Бизнесмен может быть уверен, что топливо не уходит на сторону. Водитель заправляет ровно столько, сколько нужно для преодоления определенного маршрута.

После того, как была совершена заправка, водитель получает чек. На нем отображена информация о количестве топлива, которое было залито в бак, а также о том, сколько раз можно будет еще заправиться.

Достоинства топливных карт

Топливные карты считаются инструментом контроля. Они обладают рядом плюсов, на которые стоит обратить внимание. К основным можно отнести следующие: