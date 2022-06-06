Лежите с поднятыми ногами: как бороться с обезвоживанием во сне

Не секрет, что вода – жизненно важный ресурс для здоровья человека. Мы не можем прожить без воды долгое время: для поддержания нормального функционирования организма мы стараемся соблюдать правильный баланс жидкости.

Но что, если вы заметили, что в ночное время суток часто испытываете обезвоживание? Подобные ощущения лишают сна, в то время как недостаточный сон может увеличить вероятность обезвоживания. Не стоит также забывать о том, что чрезмерное потребление жидкости приводит к избыточному мочеиспусканию, а это, в свою очередь, нарушит ваш сон.

Как избежать многочисленных походов в ванную или пробуждений с чувством обезвоживания? Давайте узнаем.

Связь

Люди, страдающие от значительного обезвоживания, чувствуют себя очень усталыми, вялыми или утомленными. Другие симптомы обезвоживания, такие как головные боли, сухость во рту, а также мышечные спазмы, могут вызывать дискомфорт, который мешает полноценно высыпаться.

В недавнем исследовании почти 20 000 взрослых в Соединенных Штатах было обнаружено, что люди, которые спали всего шесть часов в сутки, имели значительно более высокие показатели обезвоживания, чем люди, которые спали восемь часов. Как видно, недостаток сна может негативно влиять на гидратацию.

Считается, что в ночное время внутренние часы организма (известные как циркадные ритмы) управляют уровнем гидратации в организме. Примерно во второй половине сна организм вырабатывает гормон вазопрессин, регулирующий количество воды. Итак, как избежать обезвоживания во время сна?

Настройте себя

Качественный сон является важной частью предотвращения обезвоживания: высыпаясь, вы предоставляете циркадным процессам полную свободу и управление уровнем жидкости в организме.

То, как вы проводите время вечером, напрямую влияет на качество сна. Придерживайтесь постоянного графика и ограничьте себя в использовании электронных устройств перед сном: расслабившись, вы будете спать гораздо лучше.

Поддерживайте гидратацию

Если вы часто чувствуете жажду по ночам, это может означать, что вы не получаете достаточного количества жидкости в течение дня. Поддерживая гидратацию, вы можете избежать проблем с увлажнением. Что можно предпринять?

Регулярно пейте необходимое количество жидкости (используйте напоминания в своем смартфоне). Поставьте стакан или бутылку с водой рядом с кроватью. Если вы проснетесь, вам не понадобится вставать, тем самым нарушая сон. Ограничьте употребление сладких газированных напитков, а также кофеина и алкоголя. Придерживайтесь сбалансированной диеты с разными источниками влаги (овощи и фрукты, которые имеют более высокое содержание влаги и могут увеличить потребление воды).

Установите комфортную температуру

Если в вашей спальне слишком тепло, повышенное выделение пота может лишить вас столь ценной влаги и, как результат, повысить вероятность того, что вы проснетесь обезвоженным.

Чтобы избежать этого, постарайтесь поддерживать комфортную температуру в течение ночи. Также используйте легкую свободную одежду и “дышащие” постельные принадлежности.

Лежите с поднятыми ногами

Иногда частое мочеиспускание может быть обусловлено тем, что тело словно повторно впитывает воду из ваших ног, когда вы лежите. Если вы лежите с поднятыми ногами (рекомендуется делать это за несколько часов до сна), это здорово поможет вам избежать дискомфорта ночью.

Еще один способ бороться с обезвоживанием – спать с закрытым ртом. Проанализируйте, в каком положении вы спите, и избавьтесь от любых неудобств.