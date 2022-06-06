 

Лежите с поднятыми ногами: как бороться с обезвоживанием во сне

06.06.2022, 16:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Не секрет, что вода – жизненно важный ресурс для здоровья человека. Мы не можем прожить без воды долгое время: для поддержания нормального функционирования организма мы стараемся соблюдать правильный баланс жидкости.

Но что, если вы заметили, что в ночное время суток часто испытываете обезвоживание? Подобные ощущения лишают сна, в то время как недостаточный сон может увеличить вероятность обезвоживания. Не стоит также забывать о том, что чрезмерное потребление жидкости приводит к избыточному мочеиспусканию, а это, в свою очередь, нарушит ваш сон.

Как избежать многочисленных походов в ванную или пробуждений с чувством обезвоживания? Давайте узнаем.

Связь

Люди, страдающие от значительного обезвоживания, чувствуют себя очень усталыми, вялыми или утомленными. Другие симптомы обезвоживания, такие как головные боли, сухость во рту, а также мышечные спазмы, могут вызывать дискомфорт, который мешает полноценно высыпаться.

В недавнем исследовании почти 20 000 взрослых в Соединенных Штатах было обнаружено, что люди, которые спали всего шесть часов в сутки, имели значительно более высокие показатели обезвоживания, чем люди, которые спали восемь часов. Как видно, недостаток сна может негативно влиять на гидратацию.

Считается, что в ночное время внутренние часы организма (известные как циркадные ритмы) управляют уровнем гидратации в организме. Примерно во второй половине сна организм вырабатывает гормон вазопрессин, регулирующий количество воды. Итак, как избежать обезвоживания во время сна?

Настройте себя

Качественный сон является важной частью предотвращения обезвоживания: высыпаясь, вы предоставляете циркадным процессам полную свободу и управление уровнем жидкости в организме.

То, как вы проводите время вечером, напрямую влияет на качество сна. Придерживайтесь постоянного графика и ограничьте себя в использовании электронных устройств перед сном: расслабившись, вы будете спать гораздо лучше.

Поддерживайте гидратацию

Если вы часто чувствуете жажду по ночам, это может означать, что вы не получаете достаточного количества жидкости в течение дня. Поддерживая гидратацию, вы можете избежать проблем с увлажнением. Что можно предпринять?

Регулярно пейте необходимое количество жидкости (используйте напоминания в своем смартфоне). Поставьте стакан или бутылку с водой рядом с кроватью. Если вы проснетесь, вам не понадобится вставать, тем самым нарушая сон. Ограничьте употребление сладких газированных напитков, а также кофеина и алкоголя. Придерживайтесь сбалансированной диеты с разными источниками влаги (овощи и фрукты, которые имеют более высокое содержание влаги и могут увеличить потребление воды).

Установите комфортную температуру

Если в вашей спальне слишком тепло, повышенное выделение пота может лишить вас столь ценной влаги и, как результат, повысить вероятность того, что вы проснетесь обезвоженным.

Чтобы избежать этого, постарайтесь поддерживать комфортную температуру в течение ночи. Также используйте легкую свободную одежду и “дышащие” постельные принадлежности.

Лежите с поднятыми ногами

Иногда частое мочеиспускание может быть обусловлено тем, что тело словно повторно впитывает воду из ваших ног, когда вы лежите. Если вы лежите с поднятыми ногами (рекомендуется делать это за несколько часов до сна), это здорово поможет вам избежать дискомфорта ночью.

Еще один способ бороться с обезвоживанием – спать с закрытым ртом. Проанализируйте, в каком положении вы спите, и избавьтесь от любых неудобств.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02.22 / В Госдуме предложили освободить пенсионеров от пошлины за наследство

13.05.22 / “Росатом” построит центры радионуклидной терапии в Липецке и Уфе

15.04.22 / Мнение: Мозги не купишь

22.12.21 / Мнение: О судьбе стукача

20.12.20 / Для борьбы с коронавирусом в метрополитене Санкт-Петербурга отключили эскалаторы

29.05.21 / Четыре стильные вещи, которые должны быть в летнем гардеробе каждой пышной женщины: фото

03.08.21 / Главврач НОК РБ: у Тимановской есть все признаки вялотекущей шизофрении, она нуждается в экстренной помощи

19.12.21 / Мнение: Письмо: “Ни капельки не жалко”

16.05.22 / Как вернуть страсть в отношения?

20.05.21 / Анджелина Джоли снялась с роем пчел, чтобы привлечь внимание к проблеме их вымирания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика