 

Моментально оживят образ и сделают похожей на парижанку: короткие прически, которые летом носят француженки

06.06.2022, 16:25, Разное
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Короткие стрижки требуют правильного ухода для поддержания красивой формы. Кроме того, нужно обновлять прическу каждые несколько месяцев.

Тем не менее, в последнее время короткие стрижки пользуются огромной популярностью. Отличным вариантом является боб, пикси. Вот некоторые отличные короткие стрижки, которые позволят выглядеть как настоящая француженка.

Французский боб

Это модная и популярная стрижка, которая отлично подходит для каждой женщины, так как является универсальным вариантом.

Если волосы прямые, то можно использовать самые различные средства для укладки, чтобы придать им текстуру.

Для кудрявых прядей отлично подойдет мусс или крем, которые подчеркнут локоны.

Французский боб – короткая стрижка, которая подстригается до подбородка и сочетается с челкой, доходящей до линии бровей.

Есть множество вариантов этой стрижки, которые можно выбрать в соответствии с формой лица. Чтобы придать образу более молодой вид, можно сделать короткую челку.

Волнистый боб с челкой

Это современная короткая прическа, которая создает иллюзию большей густоты волос.

Она выглядит современно, эффектно и дерзко. Для этого нужно просто сделать прямой боб и красиво завить локоны.

Микро-боб

Ничто так не сочетается с красной помадой и черными стрелками, ка микро-боб, который помогает подчеркнуть скулы.

Благодаря этой стрижке получается достаточно яркий и смелый образ. Такая прическа точно произведет впечатление на всех. Микро-боб поможет сделать образ более ярким, роскошным и несколько авантюрным.

Ровный боб без челки

Можно выглядеть как самая настоящая француженка даже без челки. Короткая стрижка является изящной и привлекающей к себе внимание.

Блант-боб идеально подходит девушкам как с прямыми, так и с волнистыми волосами.

Пикси

Хорошо выполненная пикси помогает создать образ самой настоящей парижанки.

После мытья головы стоит дать волосам высохнуть естественным путем для создания максимально расслабленного образа.

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Пикси с длинной челкой

Длинная челка может выглядеть просто великолепно, если правильно подобранна прическа. Например, отлично смотрится она вместе с пикси.

Стрижка чаша

Выглядит такая прическа просто шикарно. Такую стрижку носят многие знаменитости.

Она может быть гладкой или слегка взъерошенной, что придает образу дерзкий вид.

Какие еще стрижки можно сделать

Если еще не готовы к коротким волосам, то можно сделать удлиненный боб. Если прямой срез кажется немного скучным, то стоит попробовать асимметричный вариант прически.

Такая стрижка характеризуется тем, что впереди волосы более длинные, а сзади короткие.

Добавить изюминку образу можно при помощи тонкой челки.

Отлично будет смотреться стрижка слоями. Это поможет придать волосам дополнительную текстуру.

Можно сделать рваный боб длинной до подбородка с современной короткой челкой. За счет того, что пряди будут сострижены на разной высоте, это поможет добавить визуально густоту волос. Однако, стоит помнить о том, что такая прическа требует укладки, поэтому обязательно должен быть утюжок, фен и мусс.



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