Лондон передаст Украине РСЗО дальнего действия – несмотря на угрозы Кремля

Несмотря на предупреждения российского руководства, Великобритания объявила о намерении передать Украине несколько гусеничных реактивных систем залпового огня, пишет Der Spiegel. В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что это решение было принято в тесной координации с Белым домом.



AP

Несмотря на предупреждения президента РФ Владимира Путина, Великобритания намерена «поддержать Украину» поставкой реактивных систем дальнего залпового огня (РСЗО). В понедельник Министерство обороны Великобритании сообщило, что это решение было принято в тесной координации с Белым домом, пишет Der Spiegel.

В воскресенье Путин предостерёг страны Запада от поставок Киеву ракет дальнего действия. «Если они будут и будут поставляться — из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — заявил он. О каких конкретно целях идёт речь, президент РФ не сообщил.

Тем не менее Великобритания уже объявила о намерении передать украинским военным несколько гусеничных реактивных систем залпового огня M270. В Министерстве обороны Великобритании подчеркнули, что этот шаг «значительно укрепит оборонный потенциал украинской армии».

РСЗО M270 способны поражать цели на расстоянии до 80 км. Великобритания также планирует обеспечить обучение украинских военнослужащих навыкам обращения с пусковыми установками этого типа.

На прошлой неделе США объявили о намерении передать Украине свой реактивные системы залпового огня HIMARS. По дальности действия и точности поражения целей эти РСЗО превосходят любые системы вооружения, которыми располагают военные Украины в настоящее время.

Как считает Der Spiegel, по оценкам военных экспертов, дальность действия этих РСЗО немного превышает дальность действия аналогичных российских комплексов. Таким образом, украинцы «получат возможность наносить удары по сосредоточениям артиллерии противника, не приближаясь к ней».

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил за дальнейшие поставки оружия Украине, чтобы помочь ей «одержать победу» над Россией. «Великобритания поддерживает Украину в этой борьбе и играет ведущую роль в снабжении её героических войск жизненно важным оружием, необходимым им для защиты своей страны», — заявил Уоллес.

«Если тактика РФ меняется, наши способы поддержки Украины тоже должны измениться», — добавил министр обороны Великобритании. По его словам, обещанные РСЗО «позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого применения дальнобойной артиллерии».

На сегодняшний день правительство Великобритании пожертвовало Украине военной техники на сумму £750 млн, в том числе систем ПВО, более 5 тыс. противотанковых ракет и более 100 бронированных машин, передаёт Der Spiegel.