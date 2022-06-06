В Латвии запрещают трансляцию всех российских телеканалов и открывают “Дождь”

Национальный совет по электронным СМИ Латвии с 9 июня запретил транслировать в стране 80 российских телеканалов, которые ещё оставались доступны латвийским телезрителям. Как передаёт DELFI, председатель совета Ивар Аболиньш заявил, что данное решение принято с опорой на новую законодательную норму. Она предусматривает, что в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, «угрожающей независимости и территориальной целостности другой страны».



AP

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил транслировать в Латвии 80 российских телеканалов, которые ещё оставались доступны латвийским телезрителям. Как пишет DELFI, как объяснил председатель NEPLP Ивар Аболиньш, решение принято с опорой на новую законодательную норму. Она предусматривает, что в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, «угрожающей независимости и территориальной целостности другой страны».

Данное решение вступает в силу 9 июня и будет действовать до тех пор, пока РФ не прекратит спецоперацию и не отдаст Крым*.

Под запрет попали такие каналы, как E TV, «Иллюзион+», «Кино24», «Мир ТВ», «Охота и рыбалка», «Перец», «Русский Иллюзион» и другие.

Решение о блокировке российских каналов — в том числе развлекательных — NEPLP принял в начале марта. Компания Global Media, занимающаяся ретрансляцией этих телеканалов в Латвии, подала иск с просьбой приостановить это решение. 29 апреля Административный суд решил временно вернуть в латвийский эфир российские телеканалы «THT — Комеди», TNT4 International, «Пятница», KHL TV Channel и TNT Music. Суд объяснил своё решение тем, что NEPLP не смог аргументировать, как развлекательные каналы угрожают государственной безопасности Латвии.

NEPLP обжаловал это решение в суде высшей инстанции. 26 мая сейм в окончательном чтении принял поправки в закон «Об электронных СМИ», которые наделяют Национальный совет по электронным СМИ правом ограничивать иностранные программы, если их делают в странах, угрожающих суверенитету других стран.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).